Évènements à venir

22 janvier

L’Université Kemin

Lieu : Saint-Hyacinthe

Au menu : Journée d’information sur la conservation des RTM, du foin, de l’ensilage et des grains avec une partie nutrition.

Information : 450-467-0854

23 janvier

Journée acéricole

Lieu : Saint-Eustache

Au menu : Divers sujets seront couverts, tels que l’installation de la tubulure, le choix d’un évaporateur, les propriétés du sirop, etc.



Information : 418 523-5411 ou 1 888 535-2537 ou [email protected]

23 janvier

Santé financière d’une entreprise maraîchère biologique

Lieu : Victoriaville

Au menu : Plusieurs questions seront abordées, telles que : Quels sont les principaux indicateurs de santé financière pour une entreprise maraîchère biologique diversifiée ? Comment les calculer ? Comment l’appliquer sur votre entreprise ou pour la préparation de votre projet de démarrage ?

Information : [email protected]

29 janvier

Bien se préparer pour une culture émergente

Lieu : Granby

Au menu : Tout savoir pour bien se préparer : choix du site, préparation du site, budgéter la production, etc.

Information : [email protected] ou 819 340-1836, poste 2.

30 janvier

Soins de santé en production laitière biologique

Lieu : Victoriaville



Au menu : Les notions de base sur les médecines alternatives seront couvertes en plus des divers produits et protocoles à suivre en élevage biologique.Information : 819 758-6401, poste 2791

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertis formation continue, Collège d’Alma

Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.



Information : 418 668-7948 ou [email protected]

Formation continue du Cégep de Lévis Lauzon

Au menu : Différentes formations pour parfaire vos connaissances.

Lieu : Lévis

Information : 1(800) 465-4202 ou [email protected]

