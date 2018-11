Duo formation et inspiration pour le Sommet relève FAC

Après une première édition en avril dernier, Financement agricole Canada récidive avec deux autres événements destinés à la relève, une tournée qui en fait se déroule à la grandeur du Canada.

Le sommet FAC Allumés! de la relève agricole qui aura lieu à Lévis le 14 novembre martèle deux messages : inspirer et former la jeune génération.

Vincent Giard, vice-Président, opérations Québec chez FAC explique la raison d’un tel événement. « La relève est l’avenir de l’industrie! », s’exclame t-il « C’est pourquoi c’est important d’en prendre soin. On a décidé de leur consacrer un événement particulier pour les inspirer, les rendre meilleurs et leur donner confiance en eux. Si les participants repartent en appliquant une seule idée, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, on aura pu contribuer à les aider à s’améliorer ».

Le contexte tend aussi vers un soutient supplémentaire avec un monde qui se complexifie toute en étant plus incertain, indique M.Giard. Savoir bien s’entourer mais aussi profiter des possibilités et des opportunités tout en s’informant peut faire une différence, selon lui.

FAC est allé chercher une palette d’invités, des plus connus du public à des moins connus, à la fois du secteur agricole et d’horizons complètement différents. Marie-Ève Janvier, animatrice bien connue et porte-parole des Portes ouvertes de l’UPA agira comme chef d’orchestre de la journée. Martin Latulippe, auteur à succès, Dix aiguilles et conférencier réputé mettra à profit ses années d’ancien hockeyeur et d’entrepreneur pour inspirer l’assistance.

S’ajoute à la journée Jean-François Ménard, préparateur mental qui a épaulé de nombreux athlètes olympiques dans leurs parcours, ainsi que Toni Newman, une entrepreneure qui gagne à être connue, selon M.Giard. Dans sa biographie, on peut lire qu’elle a remporté de nombreux prix, en plus d’être connue pour son discours emblématique, « Pourquoi? Pourquoi pas! », qui est vu comme « un cri de ralliement pour apporter changements et innovation au sein de leur propre organisation ».

L’animatrice télé et entrepreneure Alexanadra Diaz fermera les activités de la journée en parlant de son parcours inspiré par ses passions et intérêts qui l’ont mené à créer son propre emploi.

Questionné sur lequel des conférenciers serait à surveiller, le porte-parole de FAC indique que tous devrait y trouver leur compte. « Relever des défis n’est pas unique au monde agricole. Il ne faut jamais cesser d’apprendre et de grandir », ajoute M.Giard. « L’industrie a besoin de compétences humaines, de compétences en organisation et en planification, tout en pouvant inspirer une équipe. C’est un domaine infini d’apprentissage ».

Le sommet FAC Allumés! s’adresse aux personnes de moins de 40 ans qui travaillent dans l’industrie ou qui sont aux études en vue de faire carrière en agriculture. Les parents de la relève et les partenaires de FAC sont les bienvenus.