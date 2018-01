Le Bulletin des agriculteurs célèbre cette année son centenaire. Bien sûr, il a évolué à travers les époques, mais ce qui n’a jamais changé c’est sa mission, soit celle d’accompagner les producteurs agricoles, de les inspirer et de leur transmettre l’information nécessaire pour réussir.

Même si Le Bulletin est résolument tourné vers l’avenir et l’innovation, l’occasion était trop belle de revenir en arrière et de faire la petite histoire du magazine. Voici donc une ligne de temps qui retrace justement les grandes lignes de l’histoire du Bulletin. Cette dernière est également ponctuée de quelques évènements qui ont marqué le



visage de l’agriculture et de la ruralité québécoise.Signe que les temps changent, c’est assis confortablement devant un ordinateur qu’ont pu être effectuées la plupart des recherches historiques. Non pas dans une bibliothèque sombre remplie de vieux livres poussiéreux. Eh oui, les archives du Bulletin des agriculteurs ont été numérisées et sont accessibles sur le site Internet de laBibliothèque et Archives nationales du Québec. Du premier numéro lancé en 1918 par la Société coopérative agricole des fromagers du Québec, l’ancêtre de La Coop fédérée, aux éditions publiées dans Le Devoir dans les années 1930, et plus.

Pour consulter la ligne de temps, cliquez ici.