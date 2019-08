La prévention à Expo-Champs

Du 27 au 29 août prochains, des milliers de producteurs agricoles afflueront à Saint-Liboire pour visiter Expo-Champs, soit quelque 300 kiosques répartis sur un terrain d’une superficie de 50 hectares. Des distributeurs de machineries et d’équipements agricoles, des semenciers, des institutions financières, enfin la majorité des entreprises qui gravitent autour du secteur agricole seront présentes pour présenter leurs nouveautés.

En plus de déambuler d’un kiosque à l’autre, les producteurs pourront profiter cette année d’une toute nouvelle zone de prévention. Le but de cette initiative est de sensibiliser davantage les producteurs aux dangers, par exemple, des silos à grain. On veut les former afin qu’ils intègrent de meilleures pratiques en ce qui a trait à la sécurité à la ferme. On fera la démonstration notamment d’équipements pour se protéger contre les chutes, comme différents types de harnais. Il y aura également une unité mobile pour démontrer les dangers d’ensevelissement.

PUBLICITÉ

Aux extrémités est et ouest du site, il y aura des démonstrations commentées de tracteurs articulés et de déchaumeurs à disques chaque jour. Quatre modèles de tracteurs articulés et un modèle à quatre roués directrices devront effectuer un parcours en huit et donc négocier des virages serrés sous les yeux des spectateurs. Ils devront également franchir un monticule de terre permettant aux visiteurs de constater comment chaque modèle se comporte en terrain accidenté. Quelque 14 déchaumeurs à disques participeront aux démonstrations. De leur côté, ils devront enfouir des engrais verts dans le sol et ainsi préparer le sol pour un semis. Une occasion de voir des machineries en action.

PUBLICITÉ

Ceux qui aiment les conférences ne seront pas en reste. Le 28 août, la journée commencera avec un déjeuner-conférence du motivateur Guy Bourgeois. Intitulée Parce que tout part de la confiance, sa conférence démontrera l’importance de la confiance comme moteur de toute réalisation. La même journée aura lieu la conférence L’entrepreneuriat, l’avenir de l’agriculture du Québec. Des producteurs parleront de leur expérience en entrepreneuriat agricole. Ceux qui sont impatients de connaître les perspectives de rendement dans le maïs et le soya seront servis. On y dévoilera les résultats de la Tournée des grandes cultures aussi le 28 dans le cadre d’un 4 à 6. À cette occasion, on discutera aussi des marchés des grains.

Quelques invités de marque sont attendus pendant l’exposition. Le médaillé olympique Alex Harvey viendra faire son tour à Expo-Champs le 27 août. Le skieur sera là pour rencontrer le public. Le 29 août, ce sera au tour de Jean-François Caron, athlète de force, de venir saluer les gens. Enfin, l’équipe d’Expo-Champs demande aux gens d’apporter leurs bouteilles d’eau puisqu’il y aura sur le site plusieurs endroits pour les remplir gratuitement. Un petit geste qui est bon pour l’environnement.