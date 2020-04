Le magazine d’avril du Bulletin est prêt!

Bianka Beaudet enseignait au primaire. Sébastien Fontaine était entrepreneur en génie civil. Ils avaient un rêve commun : devenir producteurs de porcs. Mais ils ne voulaient pas d’une ferme conventionnelle. L’approche de DuBreton les a conquis. Quatre ans plus tard, ils ne reviendraient plus en arrière. Portrait de la Ferme BioSébi de Saint-Félix-de-Kingsey.

Qu’ont en commun Philip Gauthier des Fermes Belvache, Jennifer Henri de la Ferme D.E.C. et Joël Dalpé de la Ferme Dalmarke? Ils sont tous producteurs laitiers. Autre point en commun : chacune de leur entreprise a réduit l’utilisation des antibiotiques au cours des dernières années. Depuis un an, ils n’utilisent pratiquement plus d’antibiotiques de catégorie 1.

Si les bandes riveraines ont d’abord pour fonction de protéger la qualité de l’eau, on peut leur donner une utilité complémentaire. Le Bulletin des agriculteurs vous présente trois exploitations qui jouent sur plus d’un tableau, chacune à sa façon.

Pour faire prospérer sa jeune entreprise vache-veau, Alexandre Gosselin doit maximiser ses revenus et réduire ses dépenses. L’idée brillante lui est venue de concevoir une mangeoire à la dérobée pour les veaux aux pâturages. Il avait déjà en main les matériaux. Il ne fallait que de l’ingéniosité.

Découvrez les modèles de tracteurs utilitaires développés par les différents fabricants pour la saison 2020. Place au Guide tracteurs 2020!

