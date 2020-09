Le magazine d’octobre du Bulletin est prêt!

Dans ses champs, le producteur Jessy Pelletier a une armée souterraine qui consiste en milliards de champignons, de bactéries et de vers de terre, qui structurent le sol et alimentent les racines de ses cultures. Pour nourrir ses troupes sous-terraine, il mise sur le semis direct en couverture végétale.

Vous avez l’impression qu’au fil des ans, les résidus deviennent de plus en plus abondants dans vos champs de maïs? La sélection génétique améliore le rendement du maïs-grain, mais augmente aussi la quantité de résidus. Voici des conseils pour bien les gérer.

Combien devrait-on ajouter de moulée au robot? Quel est l’impact sur les performances de la vache? Nourrir des vaches qui sont traites au robot, c’est plus compliqué qu’on le pense. Il ne suffit pas d’ajouter de la moulée au robot. Il faut s’assurer que la ration complète de la vache soit adéquate.

Les pâturages régénératifs, ça vous dit quelque chose? C’est une façon de gérer ses pâturages dans le but d’améliorer le sol. Et un sol en santé produit plus de fourrages, ce qui permet de mieux nourrir les animaux. Quelques fois par année, un petit groupe d’amis s’échange les constatations sur les pâturages.

Ne manquez pas le Guide maïs 2021 regroupant les nouveautés des semenciers pour la prochaine saison. Le guide est l’outil privilégié pour faire son choix de semences!

