Le magazine du Bulletin d’octobre est prêt

Marie-Claude De Martin cultive 390 hectares de maïs, de soya et de blé dans le meilleur sol de la province : l'argile de Sainte-Rosalie. C’est d’une part pour protéger cette mine d’or de l’érosion et de la compaction qu’elle a opté pour la culture sur billons. De l’autre, c’est parce que cette technique est rentable.

Expo-Champs de Saint-Liboire est revenu en force cette année après une pause due à la pandémie. Le Bulletin des agriculteurs a présenté, comme à chaque édition, ses démonstrations. En 2021, les sarcleurs de précision et les outils de travail de préparation de sol en bande ont été à l’honneur. Voici ce que les participants ont pu découvrir.

Produire du gaz naturel à partir de fumier de ferme et l’injecter dans le réseau de distribution d’Énergir, c’est enfin une réalité depuis cet été. Et ce projet réalisé par la Coop Carbone à la Coop Agri-Énergie Warwick n’est que le premier d’une série d’usines qui verront le jour dans les prochaines années.

Les frères André et Urs Studhalter de la Ferme IRMA, de Saint-Albert, ont logé les veaux dans des huches. Puis, ils les ont logés dans une pouponnière avec des ballons au plafond. Mais ils n’étaient pas satisfaits. Ils ont décidé d’opter pour un système américain : la ventilation y est à la fois poussée et aspirée.

Les producteurs laitiers marchent souvent sur la corde raide pour concilier nutrition animale et efficacité agronomique. C’est pourquoi une tendance suscite de plus en plus d’intérêt : l’incorporation de graminées dans les luzernières. Conseils pour démarrer avec le meilleur mélange luzerne-graminées possible.

