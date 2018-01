Lorsqu’est venu le temps de choisir une ferme laitière tournée vers l’avenir, pour le 100e anniversaire du Bulletin, le choix s’est naturellement porté vers la ferme Roflamme de Saint-Hyacinthe, en Montérégie. Au Québec, il y en a plusieurs autres fermes laitières qui pourraient entrer dans cette catégorie, mais il faut dire que l’entreprise fondée par Réal Laflamme et Odette Gervais il y a 50 ans a de quoi inspirer. À lire en couverture du Bulletin.

La pression est forte pour trouver des solutions de remplacement aux pesticides. Depuis deux ans, l’utilisation de drones pour lâchers des trichogrammes, des microguêpes parasitoïdes, est à l’étude au Québec. Les drones permettraient de lutter contre la pyrale du maïs et de couvrir de grandes surfaces en peu de temps, et ce, à moindres coûts.

Depuis le 1er janvier 2011, les truies de Vincent Fournier de la ferme Pic Rouge de Lyster, au Centre-du-Québec, sont gardées libres et en groupes. L’éleveur aime travailler avec des truies en groupe, car l’interaction avec l’animal n’est pas la même. Il nous livre ses impressions et nous raconte ses projets d’amélioration.

Laissez entrer Bruno Jubinville, de chez Holstein Canada, dans une étable et il se met à décrire les attributs des vaches. Simplement en les regardant, il reconnaît celles qui donneront beaucoup de lait et celles qui vivront longtemps dans le troupeau. Dans cet article, il nous parle des vaches fonctionnelles.

Père de famille, future relève et responsable de la culture des terres à l’entreprise Groupe Éthier, Sébastien Éthier, a à cœur la santé de son sol et l’environnement. Pendant plusieurs années, il a tenté diverses approches pour réduire ses épandages. Grâce à la technique de capteur de spores, qui détecte les maladies fongiques, il a réussi à atteindre son but pour sa production de pommes de terre.

Le Bulletin des agriculteurs, un magazine centenaire

Le Bulletin des agriculteurs célèbre son 100e anniversaire en 2018. Même si le magazine est résolument tourné vers l’avenir et l’innovation, l’occasion était trop belle de revenir en arrière et de faire la petite histoire du magazine. Voici donc une ligne de temps qui retrace justement les grandes lignes de l’histoire du Bulletin. Cette dernière est également ponctuée de quelques évènements qui ont marqué le visage de l’agriculture et de la ruralité québécoise.