Alexandre Benoit ne pourrait plus se passer des cartes de rendement. Leur analyse est la base de l’amélioration des rendements des champs et des cultures aux Fermes Benco, l’entreprise familiale qu’il gère avec sa soeur, sa mère et son père à Saint-Dominique en Montérégie. Pour lui, la réussite en agriculture est l’aboutissement d’une série de décisions. Rencontre avec ce jeune agriculteur allumé!

Comment les jeunes agriculteurs d’aujourd’hui entrevoient-ils l’avenir? Le Bulletin a voulu connaître leur avis sur cinq défis majeurs, soit la rentabilité des entreprises, les technologies, l’environnement, les exigences des consommateurs et l’avenir de l’agriculture. Cinq jeunes d’horizons différents se prononcent dans le cadre d’une table ronde.

Si la tendance se maintient, le premier robot de traite vendu par DeLaval en Amérique du Nord atteindra le million de traites sur sa ferme d’origine en septembre 2018. Le Bulletin a demandé à ses propriétaires, René et François Carmel d’Ange-Gardien en Montérégie, les secrets de longévité de leur robot de traite.

L’Asie et le Moyen-Orient ont resserré la réglementation concernant l’utilisation de l’eau, et ce, malgré une croissance de leur élevage de bétail. Résultat : une hausse de la demande de fourrage étranger. Les producteurs de fourrages canadiens pourraient bénéficier de cette manne. Un article complet dans le cahier fourrages et pâturages publié dans Le Bulletin.

Chaque année, les grands tractoristes de ce monde proposent aux agriculteurs de nouveaux modèles et même de nouvelles gammes de tracteurs. Le Bulletin a demandé aux fabricants de tracteurs de grande puissance plus de détails sur ce qu’ils ont concocté pour répondre aux besoins des producteurs en 2018.

