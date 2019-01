Le Salon de l’agriculture est toujours aussi populaire

Marie-Josée Parent couvre les productions laitière, bovine, avicole et porcine au Bulletin des agriculteurs.

Agronome et journaliste

L’Agora de la co-création était une nouveauté et sera reprise. Dans ces ateliers de 8 à 12 personnes, les discussions animées par un coach permettaient de générer des idées dans le but de trouver des solutions à la réalité des participants.

Le Salon de l’agriculture se démarque par les diverses conférences et évènements associés. Présentées au Centre de congrès, les conférences du Bulletin des agriculteurs ont notamment été populaires en attirant plus de 235 personnes.

