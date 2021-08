Le vétérinaire Jean-François Lanthier devient le Directeur santé animale de Probiotech International

SAINT-HYACINTHE, QC, le 11 août 2021 – Dr Ivan Girard, président de Probiotech International inc., est fier d’annoncer l’arrivée du Dr Jean-François Lanthier m.v. qui joint l’équipe à titre de Directeur santé animale. Il participera à la recherche et au développement de solutions alternatives en santé et bien-être animal pour le secteur des ruminants et assurera également la promotion et le suivi de ces solutions auprès des vétérinaires.

« Après une carrière bien remplie en pratique de la médecine vétérinaire bovine et un intérêt toujours soutenu pour les solutions alternatives en santé et nutrition animale, je souhaitais continuer ma carrière et ainsi mettre à contribution toute mon expérience et partager mes passions auprès de mes collègues. Probiotech a toujours eu une compréhension profonde et un intérêt marqué dans le développement de solutions alternatives afin d’aider les animaux à atteindre un niveau optimal de santé et de bien-être. La mission de l’entreprise est en lien direct avec mes passions et aspirations », explique Dr Lanthier m.v.. Il travaillera en étroite relation avec l’équipe de R&D, l'équipe technique et commerciale de l’entreprise dans le but commun de renforcer les actions déjà déployées en ce sens.

Dr Jean-François Lanthier m.v. a étudié en agronomie au Campus McDonald de l’Université McGill entre 1982 et 1984. Il poursuit ses études en médecine vétérinaire et obtient son doctorat de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal en 1988. Il travaille ensuite à l’Hôpital Vétérinaire Ormstown où il devient actionnaire. Parallèlement à sa pratique, il donne des conférences aux éleveurs, agronomes et collègues sur différents sujets comme la reproduction, la mammite, les soins des veaux, la nutrition ainsi que d'autres sujets qui touchent la médecine préventive. En juin 2019, il complète un certificat DHMCP (Dairy Health Management Certificate Program) à l’Université de Guelph.

Tout au long de sa carrière, il a contribué au développement de l’échographie à la ferme et à l’utilisation des logiciels DSAHR. Ses principaux champs d’intérêt sont la médecine préventive et l’amélioration de la performance des troupeaux laitiers. Après plusieurs années de pratique en médecine vétérinaire et après mûre réflexion, il décide de réorienter sa carrière. Dr Lanthier est un homme de passions, en témoignent le jardinage forestier ainsi que l’élevage de truites de lac auxquels il s’adonne sur sa terre en Estrie. Il est fébrile à l’idée de partager avec ses collègues vétérinaires et autres intervenants du secteur de l’agroalimentaire son expérience acquise durant ses années de pratique.

À propos de Probiotech International inc.

Probiotech International inc. est une entreprise fièrement québécoise qui œuvre dans le domaine de la nutrition animale depuis plus d’une vingtaine d’années déjà. Probiotech International inc. travaille avec plusieurs centres de recherche locaux et internationaux afin de développer de nouveaux produits toujours dans le respect de la mission de l’entreprise. Ces produits proposent des solutions naturelles issues des biotechnologies pour l’industrie de l’alimentation animale.

Les perspectives pour Probiotech dans le domaine de la nutrition animale sont en demande croissante et la notoriété mondiale dont bénéficie Probiotech International lui permettra de développer de nouveaux marchés en continuant d’offrir des alternatives naturelles de qualité dans l’intérêt de la santé et du bien-être animal.

Source : Probiotech International inc.

Information : [email protected] | 450-771-7252