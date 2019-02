L’édition de février du Bulletin est prête!

La passion, insondable, non mesurable qui s’empare d’un individu sans son consentement et qui fait vivre une montagne d’émotions. Pour Vicky et Elena Lamoureux, ce penchant vif et insistant a pour nom agriculture. Cet amour, elles le vivent à fond à Saint-Philippe sur la ferme L et H Lamoureux.

Guillaume Dallaire et Audrey Bouchard, propriétaires de la ferme biologique Tournevent, à Hébertville au lac Saint-Jean, mise sur un marché de niche en pleine expansion, le marché des grains sans gluten. Ceci dans le but de rentabiliser leur entreprise et de faire tourner l’économie de leur coin de pays.

La ferme Landrynoise de Saint-Albert-de-Warwick vient de construire une étable nouveau genre développée selon un modèle au toit inversé qui facilite l’agrandissement. Le concept d’étable a été adapté par la firme d’ingénieurs Consultants Lemay & Choinière d’un modèle vu aux États-Unis. Visite des lieux.

On a très peu parlé des répercussions de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) pour l’aviculture. Qu’en est-il? Le Bulletin en a discuté avec Maurice Doyon, professeur au département d’économie agroalimentaire et des sciences de la consommation de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval.

Vous avez probablement déjà aperçu des champs travaillés en bande, cette technique aussi connue sous le terme « strip-till ». Au printemps, les bandes de sol nu de quelques pouces de largeur constituent une signature très caractéristique. Le Bulletin a rencontré trois producteurs qui l’ont adopté, chacun à sa façon.

