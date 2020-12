Les épisodes de Défi soya les plus populaires

Voici les capsules de Défi soya les plus consultées en 2020.

Comment minimiser l’impact de la moisissure blanche ?

Au Québec, la maladie la plus dommageable sur le soya est de loin la moisissure blanche. Le secret pour minimiser son impact sur le rendement est la prévention. Dans cet épisode de Défi soya, l’agronome Vincent Chifflot de Bayer explique des stratégies qui ont fait leurs preuves pour réduire les dommages.

Comment estimer la population de votre champ de soya avec votre téléphone?

Dans cet épisode de Défi soya, l’agronome François Montambault fait la démonstration de l’application “Bean cam”. Une application développée par l’Université du Wisconsin qui estime la population et le rendement potentiel du soya en quelques clics.

Est-il possible de récolter le soya à plus de 15% d’humidité sans compromettre la qualité?

Si vos installations et votre plan de commercialisation vous le permettent, vous avez peut-être avantage à récolter votre soya à un taux d’humidité plus élevé que vous le faites habituellement. Vous n’avez qu’à respecter certaines règles de base pour vous assurer de la qualité du grain et protéger votre revenu jusqu’à la livraison de votre récolte. Dans cet épisode de Défi soya, l’agronome François Montambault explique les précautions à prendre pour récolter un soya à un taux d’humidité supérieur à 15%.