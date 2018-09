Les gagnants de l’Ordre national du mérite agricole 2018

Avec plus d’une centaine de candidature, la compétition a été vive pour cette 129e édition de l’Ordre national du mérite agricole qui récompense les meilleures pratiques en agriculture.

Le lauréat dans la catégorie or est l’entreprise Fraisebec, située à Sainte-Anne-des-Plaines. Elle a été fondé en 1979 par Yvon Charbonneau et est maintenant gérée par ses enfants. Avec plus de 60 hectares de cultures, c’est l’un des plus importants producteurs de fraises au Canada. Fraisebec a été l’hôte du huitième Symposium international de la fraise en 2016.

La section argent a été ravie par les Fermes horticoles LMR de Saint-Ligori. Suzanne Mercille et Stéphane Roy cultivent asperge, chou-fleur, chou de Bruxelles, brocoli, concombre, carotte et oignon, haricot fin et zucchini. Au cours des années, les Fermes horticoles LMR ont exploré bien des variétés. Elles en conservent trois aujourd’hui, en rotation annuelle : les zucchinis, les carottes et les céréales. Les asperges vertes sont présentes depuis les débuts en 1982. Les propriétaires espèrent, dans un avenir rapproché, orienter leur entreprise vers la production biologique.

La section bronze a pour sa part été remportée par Verger Coeur de Pomme situé à Oka. Anne Laurendeau et Éric Saint-Denis ont acquis leur premier verger en 2003 et l’entreprise est en constante expansion depuis. Récemment, elle a acquis un terrain pour planter 16 hectares additionnels. Le couple a participé à l’homologation de la Passionata, une nouvelle variété québécoise. Il a également été parmi les premiers pomiculteurs à offrir en auto-cueillette les Honeycrisp et Gala.

D’autres prix ont été remis. la Mention spéciale de l’agrotourisme, Gagnant national, a été décerné à Labonté de la Pomme Verger et Miellerie. Le Mérite Promutuel Assurance de la prévention, Gagnant national a pour sa part été remporté par Fraisebec alors que le Ferdinand Hervieux est reparti avec le Prix La Coop fédérée à l’agroenvironnement, Gagnant national.

Une cérémonie nationale de remise des prix aura lieu en novembre prochain. À cette occasion, les gagnants nationaux seront accueillis à la salle du Conseil législatif de l’hôtel du Parlement, à Québec où ils recevront des décorations et des prix.

Pour la liste complète des lauréats, cliquez ici.

Source: MAPAQ