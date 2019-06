Les Jerseys ont plus que la cote

L’amour pour les Jersey ne se dément pas; avec 11 800 têtes enregistrées en 2018, il s’agit du nombre le plus élevé d’animaux de la race enregistré depuis 1963, soit plus d’un demi-siècle.

Le nombre d’éleveurs au Canada suit une belle courbe depuis presque 20 ans et laisse deviner que cette croissance pourrait se poursuivre. En 2000, les membres inscrits à Jersey Canada étaient de 550 alors qu’il se situait l’an dernier à 1123.

De plus en plus de troupeaux ajoutent des vaches Jersey, a déclaré Kathryn Roxburgh, directrice générale de Jersey Canada. En 2001, 4,4% des troupeaux enregistrés (pour le lait) incluaient des Jersey. Ce chiffre est passé à 14,3% en 2018, ce qui fait qu’un troupeau sur sept incluait au moins une Jersey.

PUBLICITÉ

«L’expansion de la race Jersey au Canada semble être le fait des producteurs laitiers, dont les Jerseys, qui ont augmenté leur nombre dans leurs troupeaux déjà établis», a-t-elle déclaré.

L’agent de terrain de Jersey Canada, Jean-Marc Pellerin, qui rend visite à des troupeaux à travers le pays, a également remarqué une augmentation. «Les gens sont plus sérieux dans leur engagement avec la race Jersey. Au lieu d’une, deux ou trois vaches, certaines personnes ont procédé à un changement complet de leur troupeau pour les Jersey ».

De plus, l’intérêt pour la génétique a augmenté. Les ventes d’embryons ont augmenté de 49% en 2018 par rapport à 2017. La génomique est aussi de plus en plus présente, bien qu’elle ait été plus lente que celle de la race Holstein.

Source: Farmtario, Barbara Duckworth