Les lauréats du concours Tournez-vous vers l’excellence!

Cinq jeunes entrepreneurs agricoles ont été récompensés aujourd’hui dans le cadre du concours Tournez-vous vers l’excellence!. Ce concours organisé par la Financière agricole en est à sa 14 édition. Il vise à mettre en lumière les qualités entrepreneuriales de la relève agricole québécoise.

Le grand gagnant, qui s’est vu décerner la bourse de 5000 $, est François Biron, de la ferme Chapeau Melon, spécialisée en production maraîchère biologique. L’entreprise est située à L’Ange-Gardien, en Outaouais.

« J’ai la chance d’être agriculteur, d’avoir choisi un métier qui permet le dépassement de soi et de prendre soin de la planète. Le démarrage d’une entreprise est le plus grand défi que j’ai eu à relever dans ma vie! Maintenant, je veux redonner autour de moi, partager ma passion, faire rayonner l’agriculture et la préservation de l’environnement. »

Deux autres lauréats ont reçu chacun une bourse de 2500 $. Il s’agit de Caroline Bélanger, de la ferme Belle Roche, spécialisée en production maraîchère biologique dont l’entreprise est située à Brownsburg-Chatham, dans les Laurentides et de Maxime Bégin, des Fermes Bégin. Son entreprise située à Sainte-Germaine-Boulé, en Abitibi-Témiscamingue est spécialisées en production céréalière et bovine.

Deux autre bourses de 1500$ ont été remises. L’une d’elle récompensait l’excellence des pratiques en matière de développement durable. Elle a été décernée à Mélissa Daigle, de la ferme Kobec. Son entreprise est spécialisée dans la production bovine de race Wagyu. Elle est située à Saint-Bernard-de-Michaudville, en Montérégie.

L’autre bourse, cette fois du Fonds d’investissement pour la relève agricole (FIRA), a été remportée par Patrick Leblanc. Cette récompense souligne la pertinence de la formation de l’entrepreneur, l’importance de son encadrement ou de son mentorat dans la réussite de son projet d’affaires. M.Leblanc détient la ferme Patrick Leblanc dont l’entreprise est spécialisée en production porcine et en cultures commerciales à Saint-Hugues, en Montérégie.