Les producteurs laitiers préviennent le gouvernement canadien

La lettre envoyée ce jeudi a été signée par le président des Producteurs laitiers du Canada et des présidents des associations laitières provinciales.

La négociatrice en chef pour le Canada, la ministre des Affaires extérieures Christia Freeland, a indiqué que des détails techniques restaient à être finalisés, dont la traduction en français et en espagnol des textes, afin que l’accord ne puisse être signé. La date du 30 novembre demeure pour l’instant la date sélectionnée pour la signature.

La lettre indique « qu’à la suite de l’annonce de l’accord et de la publication du texte des États-Unis, des hauts fonctionnaires avaient informé les PLC que la question du droit de regard des États-Unis n’avait pas été acceptée par le Canada – et qu’elle ne ferait pas partie de l’entente finale. Les producteurs sont préoccupés par le fait qu’ils n’ont pas encore vu de texte définitif dans lequel cette portion aurait été exclue ».

Les producteurs laitiers estiment toutefois que le texte actuel contient une disposition qui accorde aux États-Unis un droit de regard sur l’administration du système laitier canadien. Ils indiquent que « ce droit de regard compromettrait fondamentalement la souveraineté du Canada et sa capacité de gérer l’industrie laitière canadienne sans l’intervention des États-Unis ».

