L’usage des pesticides sera étudié en commission parlementaire

La Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles (CAPERN) a fait savoir jeudi matin qu’elle acceptait à l’unanimité la tenue d’une commission parlementaire sur l’utilisation des pesticides en agriculture au Québec.

Le député péquiste de Bonaventure, Sylvain Roy, en avait la proposition plus tôt cette année à la CAPERN. Elle survenait à la suite du congédiement de l’agronome Louis Robert par le MAPAQ. L’agronome, qui travaillait au centre régional de Saint-Hyacinthe, avait dénoncé l’influence de l’industrie des pesticides sur la recherche.

Selon le député, la commission permettra de faire la lumière sur les produits utilisés et leurs impacts sur la santé publique et l’environnement.

Sylvain Roy se dit rassuré par le fait que le gouvernement ait accepté d’aller de l’avant avec la tenue d’un tel exercice parlementaire. « La survie d’une agriculture saine est en jeu en ce moment. Comme moi, les organismes, les agriculteurs eux-mêmes, les consommateurs et les centres de recherche sont satisfaits de cette décision qui nous permettra d’aller au fond des choses. Le gouvernement semble sensible à cet enjeu; c’est encourageant », a-t-il indiqué.

Le mandat de la commission porte « sur les pratiques de remplacement innovantes disponibles et à venir dans les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation, et ce, en reconnaissance de la compétitivité du secteur agroalimentaire québécois ».

“Le mandat est satisfaisant. Il permet d’aborder l’ensemble du sujet, plus particulièrement sous l’angle des impacts et des alternatives, tout en reconnaissant l’enjeu de compétitivité dans lequel les agriculteurs évoluent”, a déclaré sur Twitter le président général de l’UPA, Marcel Groleau.

Équiterre, la Fondation David Suzuki et l’UPA avaient réclamé également à la CAPERN une commission parlementaire à Québec sur les risques associés aux pesticides deux semaines plus tôt.