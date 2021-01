Nourrir la machine agricole pendant COVID-19

La pandémie a causé plein de situations inattendues.

On ne savait pas si les agriculteurs auraient accès aux pièces dont ils avaient besoin pour faire fonctionner l’équipement lorsque la pandémie a frappé pour la première fois l’Amérique du Nord.

Les fabricants de matériel agricole ont été considérés comme un service essentiel pendant la pandémie, ils sont donc restés ouverts.

Mais souvent, ce sont des entreprises mondiales qui dépendent des chaînes d’approvisionnement internationales, et il est encore difficile de savoir sur quelles usines et quels centres de distribution on peut compter.

«Je ne pense pas qu’aucun d’entre nous n’aurait pensé que la Chine, l’Europe et les (États-Unis) risquaient tous d’approvisionner simultanément. Qui a planifié cela? a déclaré Trevor Thiessen de Redekop Manufacturing.

En février et mars, lorsque la pandémie a commencé à faire le tour du globe, les fournisseurs de Redekop en Europe et en Chine ont déclaré qu’ils ne seraient peut-être pas en mesure de maintenir les livraisons des composants que la société utilise pour construire sa gamme d’équipements de récolte dans ses installations de Saskatoon.

«Je pense que notre dernier conteneur a quitté l’Italie la veille de la fermeture de l’usine. C’était un peu trop proche pour le confort de mon point de vue », a déclaré Thiessen.

Ce fut un printemps difficile pour tout le monde, y compris les fabricants d’équipement qui se sont efforcés d’apprendre comment assurer la sécurité de leurs employés, s’approvisionner en matériel de production et approvisionner leurs clients. Il a fini par être le pire que May Redekop ait eu en six ans, ce qui est significatif, surtout si l’on considère les nouveaux produits, y compris le Seed Destructor que la société a récemment ajouté à sa gamme.

Un coup dur a été porté à l’entreprise lorsqu’elle a dû interrompre les livraisons de ses produits de récolte à un OEM pendant huit semaines, car elle a été forcée de fermer une grande entreprise américaine. plante.

Cam Cornelsen de Northstar Industries a déclaré que son plus grand défi ce printemps était d’essayer de prévoir la demande.

Northstar Industries produit de l’équipement de manutention du grain, y compris des balayeuses de bacs, des élévateurs à godets et des convoyeurs dans ses usines du Manitoba et de l’Ontario.

En règle générale, la société augmente sa production pendant l’hiver pour répondre à la demande plus tard dans l’année, mais lorsque le verrouillage a frappé l’automne dernier, il était difficile pour le personnel de Northstar de voir comment cela pourrait être une bonne année pour les ventes, de sorte que la production a été réduite.