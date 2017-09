Voici les nouvelles les plus consultées sur le site du Bulletin.com au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

Après 35 ans, Jean Fontaine a encore des projets d’expansion pour Jefo

À peine gradué d’université, Jean Fontaine a fondé il y a 35 ans une entreprise de chez nous dont les produits s’exportent aujourd’hui dans une soixantaine de pays. À près de 60 ans, il prépare déjà la relève.

Des nouveautés en production laitière à Expo-Champs

Plusieurs nouveautés à Expo-Champs cette année pour les producteurs laitiers. Fait à noter: de plus en plus de compagnies offrent des pousse-ensilages. D’autres nouveaux produits et améliorations sont à noter.

Expo-Champs : Un record de 18 043 visiteurs!

Avec ses quelque 300 exposants, Expo-Champs a offert une belle occasion à ses 18 043 visiteurs (le précédent record est de 14 400) de découvrir des nouveautés cette année. Voici un survol de ce qui a attiré l’attention du Bulletin en ce qui a trait à la machinerie.