Plusieurs nouveautés à Expo-Champs cette année pour les producteurs laitiers. Fait à noter: de plus en plus de compagnies offrent des pousse-ensilages. D’autres nouveaux produits et améliorations sont à noter.

JNB L’outilleur agricole

Résine epoxy et durcisseur Soprema

Distribués depuis une dizaine d’années, les produits Soprema pour protéger et prolonger la vie des équipements se lance à l’assault du monde agricole. Ces deux produits mélangés ensemble, la résine epoxy et le durcisseur, peuvent être appliqués sur n’importe quelle surface, comme le bois à l’intérieur des poulaillers ou les planchers de béton. Il est possible d’ajouter du sable pour améliorer l’adhérance. Selon le chimiste de Soprema, Denis Grégoire, la préparation de la surface est cruciale pour un bon résultat.

Jay-Lor

Désileuse automotrice de marque Storti

Cet équipement d’origine italienne permet de décharger l’ensilage et de mélanger la ration.

Mélangeur horizontal

Nouveau produit de marque Jay-Lor cette année.

Équipements 3V

L’Hygiène Station de Holm Laue

Cette nouvelle station d’alimentation pour les veaux d’origine allemande s’appelle L’Hygiène Station parce qu’elle se nettoie entre chaque veau. Deux buses placées de chaque côté lancent un jet d’eau sur la tétine. De plus, l’intérieur est rincé. Il en est de même pour le plateau qui récolte la bave du veau. De plus, le lecteur de puces électroniques peut lire toutes celles distribuées par Agri-Traçabilité Québec. Finalement, une lumière DEL éclaire la tétine pour les veaux qui préfèrent boire le soir ou la nuit.

Produits de marque Afimilk

Distribués depuis de nombreuses années dans d’autres régions du monde, les produits de marque Afimilk sont dorénavant distribués au Québec par les Équipements 3V. « Afimilk a été la première compagnie à avoir un podomètre, un compteur à lait et un logiciel de gestion », dit fièrement Yossi Brami, directeur commercial de J&J Technologies, représentant d’Afimilk. L’Afilab est un laboratoire mobile qui analyse plusieurs données comme les taux de protéines, de gras, de lactose et de cellules somatiques. En présence de sang dans le lait, la traite de cette vache arrête. Conçu pour les salles de traite. Modèles pour vaches et pour petits ruminants.

PFB équipements

Barre en M

Placée au-dessus des logettes, cette barre en M offre un meilleur confort pour la vache. Au lieu de toucher dans le gras du cou, le point de contact est plutôt au niveau des épaules.

GEA

Pousse-ensilage FRone

Ce pousse-ensilage a une autonomie pouvant aller jusqu’à 13 à 14 heures. Le branchement est aussi unique sur le marché.

Valmetal

Pousse-ensilage

Ce pousse-ensilage diffère de ses compétiteurs. C’est la vis qui pousse l’aliment vers la vache. Ce faisant, l’aliment est retourné pour procurer une plus grande appétence. Il offre 914 mètres (3000 pieds) d’autonomie. Il peut aussi être programmé pour dévier de sa course prévue initialement.

Hache-paille

Ce hache-paille est une version modifiée pour s’adapter aux étables sur litière accumulée. C’est la maniabilité et la flotaison qui ont été modifiées.

Mélangeurs VMAX 630 et TMR Master 625

Le VMAX 630 est conçu pour les balles rondes et les grosses balles carrées, alors que le TMR Master 625 est conçu pour l’ensilage provenant de tout type de silo.

IEL Technologies agricoles

Module supervision génératrice pour Maximus

Ce modèle s’ajoute au système Maximus. Il offre les avantages suivants :

– communication avec la tête de génératrice;

– vigile des tests de fonctionnement pour être prévenu s’il y a un arrêt spontané durant le test;

– statut de l’ensemble du système (niveau des carburants lorsque disponible, tension de batterie, RPM moteur, température du liquide de refroidisseur, pression d’huile et ampérage à charge);

– permet d’être avisé du fonctionnement en urgence (en dehors de la plage horaire).

Rovibec

Pousse-ensilage Ranger

Disponible depuis octobre 2016, Rovibec a déjà vendu plus de 200 exemplaires de ce seul pousse-ensilage conçu et fabriqué au Québec. La rotation de la cuve permet de pousser du côté que l’on désire : à droite ou à gauche. Guidé par bandes magnétiques, il ne pert jamais son chemin. Il offre deux trajets.

Gallagher

Nouveaux poteaux permanents

Ces poteaux permanents sont conçus en fibre de verre à l’intérieur et en polyéthylène à l’extérieur. Ils ne conduisent donc pas le courant. Les ailettes à la base font en sorte qu’une fois entrés dans le sol, les poteaux sont difficiles à retirer et ils ne tournent pas.

Nouvel indicateur de balances

Ce nouvel équipment est résistant à l’eau, au choc et il a un écran tactile. Le bâton de lecture de boucles d’identification se connecte par Bluetooth. Son interface n’est disponible qu’en anglais pour l’instant. Le produit est néo-zélandais.