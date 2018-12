Nouvelles les plus populaires de la semaine

Céline Normandin est journaliste spécialisée en agriculture et économie. Elle collabore également au Bulletin des agriculteurs.

Si vous vouliez un cadeau de Noël, côté marché des grains, mais aussi des viandes, la détente à la suite de la rencontre entre les gouvernements chinois et américain pourrait en être un! Maintenant, à savoir si ces « intentions » se concrétiseront vraiment, reste à voir.

L’année 2018 marquait le 100e anniversaire de Fiat. L’entreprise a marqué le coup en lançant l’édition Centenario, soit une édition limitée des tracteurs T4 et T5 de New Holland aux couleurs Fiat.

Avec la nouvelle orientation règlementaire au Québec au sujet des antibiotiques, les vétérinaires et les producteurs agricoles devront s’adapter.

Voici les nouvelles les plus consultées sur le site du Bulletin.com au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

