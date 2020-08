Place aux démonstrations virtuelles

Cette année, ce sont des tracteurs équipés d’un chargeur à l’avant qui sont à l’honneur dans le cadre des démonstrations commentées d’Expo-Champs. Il s’agit d’une édition spéciale en format virtuel pour respecter les normes de distanciation sociale imposées par le gouvernement. Ces démonstrations pourront être visualisées dès le 25 août sur le site Web d’Expo-Champs et LeBulletin.com. Les capsules vidéos ont été tournées sur le site d’Expo-Champs de Saint-Liboire, et ce, à l’aide de plusieurs caméras. Ainsi, les caméras ont pu capter les chargeurs sur plusieurs angles de même qu’à l’intérieur de la cabine. Les spécialistes des cinq marques y décrivent également les caractéristiques de leur chargeur.

PUBLICITÉ

Un chargeur est un équipement très utile sur une ferme pour effectuer une multitude de tâches. Ils sont utiles pour nettoyer l’étable, nourrir les animaux, transporter du matériel, déplacer du gravier et une foule d’autres tâches. Il n’est pas surprenant qu’on les retrouve sur la majorité des entreprises agricoles. Cette popularité motive les fabricants à innover pour offrir des chargeurs plus faciles à utiliser et polyvalents. Les tracteurs ont aussi bénéficié d’innovations pour travailler plus efficacement avec un chargeur à l’avant. Les nouvelles transmissions automatiques facilitent les mouvements avance/recul fréquents avec ce type d’équipement. Certains modèles ont des capots en pente vers l’avant et une fenêtre sur le toit pour améliorer la vision. À l’intérieur, un seul bras de commande intègre les mouvements du chargeur et l’avancement du tracteur. Il est aussi possible d’avoir un chargeur qui pèse le poids du matériel directement dans la benne et qui vous avise quand il est temps de graisser les différentes composantes.