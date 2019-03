Plusieurs entreprises du domaine agricole parmi les sociétés les mieux gérées au Canada

Qu’ont en commun les entreprises Agri-Marché, Boire & Frères, F. Ménard et Jefo? Elles font à nouveau partie des sociétés les mieux gérées au Canada.

Le 7 mars 2019, Deloitte annonçait les lauréates de son programme des sociétés les mieux gérées au Canada. Il s’agit d’une reconnaissance parmi les sociétés privées qui sont détenues et gérées par des Canadiens et dont les revenus sont supérieurs à 15 millions de dollars. Le palmarès existe depuis 1993.

Pour les entreprises qui font partie du palmarès, il s’agit d’une reconnaissance importante comme on peut le lire dans ce témoignage de Jean Fontaine, président de Jefo:

«Être reconnu comme l’une des sociétés les mieux gérées au Canada est une fierté, dit Jean Fontaine par voie de communiqué. Depuis 36 (ans), nous dédions à rendre “La vie, en plus facile” à nos partenaires, mais aussi à construire une entreprise durable, avec un bel environnement de travail pour notre équipe. Je suis très heureux de voir le chemin que nous avons parcouru et que le futur se présente encore plus prometteur. Je tiens à remercier chaque membre de notre équipe pour ce succès.»

Les lauréates de 2019 comptent 47 nouvelles sociétés. Voici les principales qui concernent le domaine agricole.

Nouvelles lauréates Mieux gérées

Comptoir agricole Ste-Anne

Entreprise québécoise spécialisée dans l’équipement agricole, en particulier les silos à grains

Lauréates Mieux gérées

Les lauréates qui se sont inscrites à nouveau et qui conservent leur titre de Mieux gérée pendant deux autres années.

Agrocrop Exports Ltd

Entreprise ontarienne spécialisée dans l’importation de légumineuse

Fruits d’or

Entreprise québécoise spécialisée dans la transformation et la commercialisation de canneberges et bleuets

Lauréates Mieux gérées catégorie Or

Agri-Marché

Entreprise québécoise spécialisée dans la fabrication d’aliments pour animaux, la production porcine, la production avicole et le transbordement de grains

Boire & Frères inc.

L’entreprise québécoise est le plus grand couvoir au Canada

Broadgrain

Entreprise ontarienne spécialisée dans la commercialisation des grains, de l’huile et des sous-produits de transformation

F. Ménard

Entreprise québécoise spécialisée en production porcine

Jefo

Entreprise spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de solutions nutritionnelles non-médicamenteuses de précision pour les animaux

Membres du Club Platine

Les lauréates qui conservent le titre de Mieux gérée pendant au moins sept années consécutives.

Boulangerie St-Méthode

Entreprise spécialisée dans la confection de pain à base de farine de blé québécois

Burnbrae Farms

Entreprise ontarienne, avec un pôle d’activités au Québec, spécialisée dans la production, le classement et la mise en marché d’œufs

Canarm

Entreprise spécialisée dans la commercialisation et de la fabrication de produits d’éclairage, de ventilation et de produits connexes, destinés aux marchés résidentiel et agricole, basée en Ontario

HyLife

Plus grand producteur de porc au Canada, basée au Manitoba

Maple Lodge Farms

Entreprise ontarienne spécialisée dans la charcuterie

Peterson GlobalFoods

Entreprise manitobaine spécialisée dans l’exportation de céréales

Richardson International Limited

Entreprise manitobaine spécialisée dans la mise en marché et la transformation de céréales et oléagineuses