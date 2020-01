Salon de l’agriculture : des nouveautés en machinerie

Le tractoriste John Deere avait plusieurs nouvelles gammes de tracteurs verts à montrer aux amateurs. Sur cette photo, on voit le 8R 370 comprenant un moteur PowerTech de 370 ch et un choix de transmission PowerShift e23 ou transmission variable à l’infini IVT. Ce modèle inclut aussi une suspension à maillons indépendants. La cabine a été redessinée pour plus de visibilité et de confort.

Kubota a présenté sa nouvelle série de tracteurs M8 qui inclut deux modèles (M8-211 et M8-191, respectivement de 210 ch et de 190 ch). Fabriqués à Winnipeg, dans l’Ouest canadien, ces tracteurs seront disponibles dès avril 2020. Ils sont équipés d’un moteur six cylindres Cummins de 6,7 litres. Ils sont aussi dotés d’un attelage à trois-points pour plus de flexibilité et de force.

New Holland a montré son nouveau tracteur T8 Genesis. La gamme comprend cinq modèles de 284 ch à 435 ch. Ils sont équipés du moteur Cursor 9 de 8,7 litres de cylindrée. La nouvelle cabine offre une vision panoramique. Les caméras permettent aussi de surveiller les appareils attelés à l’arrière par le biais du moniteur Intelliview. Les deux modèles les plus puissants peuvent en option être munis de chenilles SmartTrax.

Case IH a présenté ce modèle 240 de la série de tracteurs Magnum AFS Connect. Ceux-ci offrent un niveau de connectivité permettant de partager des données, d’obtenir de l’aide, de faire des mises à jour et des diagnostics à distance. Il est ainsi possible de gérer son exploitation par un ordinateur ou une tablette peu importe où on se trouve. Leur puissance s’étend de 180 ch à 400 ch.

Innotag avait deux nouveautés à son kiosque. Son nouveau modèle d’épandeur d’engrais Sulky X40+ avec cuve en acier inoxydable (pour plus de durabilité) qui offre de 12 m à 44 m de largeur de travail et jusqu’à 12 sections d’épandage. En plus du système AgFiniti, soit une nouvelle plateforme qui permet le transfert de données d’une machine à l’autre et de les consulter à distance depuis un téléphone intelligent ou une tablette.

Amazone avait sorti son épandeur porté ZA-TS. D’une capacité de trémie de 1400 litres à 4200 litres, cet épandeur de précision peut travailler à des largeurs allant jusqu’à 54 m. Bien que cette gamme d’épandeurs soit disponible depuis cinq ans, on lui a ajouté des fonctions. Le Flowcheck détecte instantanément tout blocage et permet une constance dans le taux d’application.

L’entreprise québécoise Agrilog avait lancé son système de ventilation automatique HygroLog l’an passé pour faciliter la gestion de la ventilation dans les silos. Cette année, on a procédé à quelques modifications du système afin de pouvoir baisser le coût de vente. Ainsi, pour 1500$, il est maintenant possible de munir ses silos du système et d’avoir accès à la plateforme de suivi en ligne.