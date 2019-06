Séduire les cerveaux du futur, la raison d’être de la Fondation Jefo

Jean Fontaine et Nicolas Jobin administrateurs de la Fondation Jefo ont présenté avec satisfaction et un large sourire les résultats de la campagne 2019. Cette année, 51 500 dollars ont été amassés par la vente de billets et Jefo a doublé ce montant, pour atteindre un total de 103 000 dollars. Cette somme sera partagée entre 57 étudiants pour les appuyer financièrement dans leurs études en agroalimentaire au CÉGEP, à l’université ou en formation continue.

La Fondation Jefo a aussi pour but d’améliorer la perception des métiers de l’agriculture et d’ouvrir les horizons du commerce international à la prochaine génération.

La rareté de la main-d’oeuvre est un enjeu majeur a expliqué Nicolas Jobin devant les 200 invités présents à l’événement.

“Notre capital humain est un actif à considérer avec attention. Il faut s’impliquer et chercher à bien comprendre les générations de demain pour les intéresser à notre secteur”, explique Jean Fontaine, président du Groupe Jefo. “Le domaine de l’agriculture demande de nous adapter rapidement aux changements”.

Fondée en 2015 par deux agronomes, Nicolas Jobin et Jean Fontaine, la Fondation Jefo est un organisme sans but lucratif. Depuis sa création, la fondation a pour mission d’investir dans la relève agroalimentaire en soutenant leur formation académique ainsi que leurs innovations. Depuis sa création, la Fondation a déjà amassé 191 000 $ et a supporté 103 étudiants avec des bourses totalisant 113 500 $.