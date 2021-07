Une combinaison puissante

LEMKEN, le spécialiste de la culture professionnelle, a optimisé le système de trémie frontale et de barre de semis : avec les innovations désormais disponibles sur la trémie frontale Solitair 23+ et la barre de semis OptiDisc 25, la gamme de machines LEMKEN pour le semis est devenue encore plus polyvalente. La compatibilité ISOBUS de cet ensemble assure des possibilités de réglage précises et pratiques tout en optimisant l'utilisation de la machine.

La technologie ISOBUS est nouvelle sur le Solitair 23+. Les réglages, par exemple, de la densité de semis ou de la coupure de tronçons, peuvent être effectués à partir du terminal du tracteur avec la commande MegaDrill. Cela soulage le conducteur et garantit un semis sans chevauchement et une utilisation efficace des ressources d'exploitation avec jusqu'à quatre sections de largeur partielle.

La trémie frontale Solitair 23+, combinée avec la herse rotative Zirkon 12 et la barre de semis OptiDisc 25, forme une combinaison de semis compacte et maniable. Cela permet une meilleure répartition du poids par rapport aux systèmes montés à l'arrière, de sorte que des tracteurs plus légers peuvent également être utilisés pour une technologie de semis performante. La trémie frontale est adaptée aux semences et aux engrais. La combinaison avec le semoir pneumatique de précision Azurit est donc aussi idéale pour le semis du maïs.

Outre les versions repliables de 4 et 4,5 mètres déjà connues, la barre de semis OptiDisc est désormais disponible en versions rigides de 3 et 4 mètres et de 5 et 6 mètres repliables. Ces nouvelles versions repliables sont équipées d'un châssis supplémentaire pour les déplacements sur route. Ses roues de jauge délestent l'essieu arrière du tracteur jusqu'à 3,5 tonnes, de sorte que la charge maximale admissible par essieu et le poids total du tracteur sont maintenus. Le châssis supplémentaire peut être verrouillé et déverrouillé en quelques instants.

Le cœur de la barre de semis OptiDisc 25 sont les socs double disque montés sous parallélogramme qui ont fait leurs preuves. Une roue plombeuse dépose la semence exactement à la profondeur prédéfinie pour le semis sous mulch ou la culture conventionnelle. La pression des socs peut être modifiée mécaniquement ou hydrauliquement, indépendamment de la profondeur de semis.

La trémie frontale Solitair 23+ est disponible dès maintenant et les nouvelles barres de semis OptiDisc 25 à partir de janvier 2022.