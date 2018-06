Mon cellulaire ne pogne pas dans l’étable!

Les avantages d’avoir un bon réseau sans fil Wi-Fi à la ferme sont indéniables. Le nouveau service « Appels Wi-Fi », qui permet de transporter les communications par votre réseau Wi-Fi lorsque le réseau cellulaire n’est pas disponible, pourrait vous être utile.

Par exemple, si à l’intérieur d’une étable recouverte d’acier, les signaux cellulaires ne passent pas ou sont de mauvaise qualité, votre téléphone cellulaire utilisera automatiquement votre réseau Wi-Fi pour faire vos appels téléphoniques et transmettre vos textos. Vous n’avez pas besoin d’installer d’applications pour ceci, vous n’avez qu’à activer l’option dans les paramètres de votre téléphone (s’il est compatible et supporté par votre fournisseur cellulaire).

Obtenir l’information à savoir comment et sur quels appareils le service Appels Wi-Fi est disponible chez soi n’est pas nécessairement rapide ou facile. Voici quelques informations pertinentes.

Pour faire des appels Wi-Fi, vous aurez à la base besoin de ce qui suit.

• L’accès à une connexion Wi-Fi performante et solide (QoS).

• Un téléphone intelligent compatible avec le service Appels Wi-Fi de votre fournisseur, dont certains modèles iPhone, LG, Samsung et dernièrement Pixel II.

• Un forfait Voix et données compatible avec la LTE.

• Une nanocarte SIM LTE.

• Une vitesse de téléchargement par Wi-Fi d’environ 1 Mbit/s, sinon la qualité d’appel pourrait en être affectée*.

Chaque fournisseur cellulaire imposant leurs propres restrictions et conditions, vous devez les vérifier auprès du vôtre.

Cliquez sur votre fournisseur ci-dessous pour accéder aux conditions.

Sachez qu’en utilisant le service d’Appels Wi-Fi, vous serez quand même facturé de la même manière (minutes et textos) que si vous utilisiez le réseau cellulaire en couverture normale. Également, si vous passez d’un réseau à un autre (cellulaire ou Wi-Fi) lors d’un appel en court, votre communication sera coupée et vous devrez recomposer.

À noter que ce service pourrait aussi vous permettre d’économiser lors de vos déplacements à l’étranger. En effet, vos appels Wi-Fi entrants ou acheminés vers un numéro canadien ne sont normalement pas assujettis aux tarifs hors Canada (à confirmer avec votre fournisseur). Attention, les frais d’interurbains (selon votre forfait cellulaire) s’appliqueront au même titre que si vous appeliez de chez vous.

