À quoi ressembleront les rendements de maïs et de soya cet automne?

C'est sous un soleil torride que s'est déroulée la Tournée des grandes cultures du Québec jeudi le 26 août. Grâce à près de 70 bénévoles, des prélèvements et des observations ont eu lieu dans les champs de maïs et de soya de trois régions, soient la Montérégie, le Centre-du-Québec et la Rive-Nord. Des gens de différents horizons ont formé des équipes pour sillonner les rangs et rendre un avis le plus près possible de la réalité quant aux rendements anticipés pour la saison 2021.

Jean-Philippe Boucher, chef d'orchestre de la Tournée des grandes cultures dévoilera les résultats le 9 septembre au cours d'un webinaire auquel le public est invité à s'inscrire.

L'événement, qui aura lieu de 9h00 à 11h00, comporte quatre sections. La première sera consacrée à une rétrospective de la saison de croissance par Cynthia Lajoie, agronome pour Pioneer, qui présentera les points marquants de la saison 2021. Suivra ensuite une présentation en images et vidéos de la Tournée. C'est par la suite que Jean-Philippe Boucher annoncera les résultats et les prévisions selon les données recensées par la Tournée. Le webinaire se terminera par une analyse des marchés "Naviguer en temps de pénurie et prix record" par Simon Briere de R.J. O’Brien & Associés Canada.

L'inscription pour l'événement est gratuite et disponible ici.