Nouvelle sécurité non-stop pour les charrues Lemken

Lemken présente son nouveau système de sécurité non-stop OptiStone pour les charrues Juwel, Diamant et Titan. Le cœur du système est un système fermé à paliers très stables, correctement protégé contre la saleté et les corps étrangers. Une articulation de conception nouvelle assure des forces de déclenchement latérales élevées et un guidage optimal de la charrue en conditions pierreuses.

Lorsqu'il heurte un obstacle, le nouveau système de sécurité non-stop dévie simultanément jusqu’à 37 cm vers le haut et 20 cm sur le côté. Même lors d’un labour profond, la marge de manœuvre est donc suffisante pour assurer un travail sans encombre. Les forces de déclenchement peuvent être ajustées en continu aux conditions changeantes du sol depuis le siège du tracteur. Si le système se coince sous des plaques rocheuses ou des racines, il est sécurisé par un boulon de cisaillement supplémentaire à double coupe pour protéger la charrue contre les dommages.

Le système de sécurité non-stop OptiStone est doté de rotules radiales très résistantes qui maintiennent le corps de la charrue stable pendant les déclenchements. Dans le même temps, le corps de charrue est fermement relié par un attelage à 3 points et ne peut pas se décrocher - un avantage certain par rapport aux dispositifs de sécurité non-stop à 4 points couramment disponibles sur le marché. Les rotules radiales sont faciles d'accès et faciles d'entretien, durables et fiables.