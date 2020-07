Nouveau tracteur Kioti

Kioti a récemment ajouté un nouveau modèle à sa populaire série de tracteurs CK10SE. Le modèle CK2610SE HST vient s’ajouter à la gamme et est maintenant disponible chez les concessionnaires Kioti en Amérique du Nord. Ce modèle CK2610SE dispose d’un moteur de 24,5 ch avec transmission hydrostatique et d’une cabine installée en usine avec climatisation et chauffage, permettant aux opérateurs d’effectuer des tâches confortablement toute l’année. La cabine offre une vue panoramique. La transmission à trois gammes avec double pédale rend les tâches plus faciles, plus fluides et plus sûres. Le moteur diesel Kioti conforme Tier 4 combiné à la cabine premium offre des performances puissantes dans un environnement de travail silencieux. La cabine CK2610SE HST a été conçue dans un souci de compatibilité, incorporant un levier de réglage arrière standard à trois points pour soulever et abaisser facilement les bras inférieurs télescopiques et les stabilisateurs depuis l’extérieur du tracteur lors de la fixation des outils. Les doubles soupapes à distance arrière permettent également de loger facilement une grande variété d’outils. Il est possible d’ajouter un chargeur frontal KL4030 de Kioti, équipé d’un godet à attache rapide à double levier, produisant une capacité de levage de 1835 L. De plus, la pelle rétro KB2475L en option permet de creuser jusqu’à 89,7 po de profondeur avec une portée de 125,1 po. Comme avec les autres modèles de cette série premium, la cabine CK2610SE HST comprend une pédale HST liée, un siège à suspension ergonomique et réglable avec deux accoudoirs, des phares de travail avant et arrière, une direction assistée avec une roue inclinable et un double filtre à air.