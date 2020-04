Nouveaux tracteurs Kubota série 6002

Kubota a récemment présenté trois modèles pour sa gamme 6002 (M6122, M6132 et M6142). Ceux-ci ont des puissances respectives de 121 ch, de 131 ch et de 141 ch. Ces tracteurs sont dotés d’un moteur quatre cylindres Kubota Stage V de 6108 cm3. Grâce à leur fonction Overdrive, ces tracteurs voient leur régime moteur diminuer à 1640 tr/min à la vitesse de 40 km/h. Kubota a opté pour un filtre à particules avec un intervalle de nettoyage plus long passant de 3000 heures à 6000 heures. Côté transmission, on retrouve un inverseur électrohydraulique avec réglage de sensibilité. Elle est dotée de trois gammes et de huit vitesses powershift. La transmission dispose d’un mode automatique avec réglage de la sensibilité du passage des rapports. Elle dispose de la nouvelle fonction Xpress Restart permettant de contrôler l’embrayage directement avec la pédale de frein. L’utilisateur peut ainsi arrêter le tracteur sans utiliser la pédale d’embrayage. En cabine, on retrouve un nouvel accoudoir avec un levier multifonction intégré. Les commandes d’inverseur, de relevage, de mémorisation des régimes moteurs et du mode automatique du passage des rapports sous charge se retrouvent ainsi condensées. Le terminal Isobus K-Monitor 7 po en option permet de contrôler l’ensemble de ces fonctions avec ergonomie. Il permet de superviser également l’autoguidage. Côté hydraulique, la pompe CCLS offre un débit de 115 l/min et permet de soulever jusqu’à sept tonnes avec le relevage arrière. Ces tracteurs pourront également se voir greffer d’un chargeur frontal (cinq modèles pour le segment Utility jusqu’au segment Premium) et seront disponibles fin 2020.