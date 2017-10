Statistique Canada a dévoilé les résultats de son dernier recensement offrant ainsi un portrait global de l’industrie. Le Bulletin a analysé les données.

Les producteurs agricoles du Québec sont toujours moins nombreux, passant en 2016 à 41 995 individus (-4,4 %). Cette baisse aura été toutefois moins marquée que dans le reste du Canada et en Ontario où le nombre d’exploitants agricoles a reculé de respectivement -7,5 % et -5,8 %.

De ce nombre, la tendance se poursuit quant aux nombres de femmes qui rejoignent les rangs des producteurs agricoles québécois. Ainsi, la proportion de femmes est grimpée à 28,7 % en 2016, un écart près de 3 % par rapport à la moyenne nationale qui, de son côté, stagne autour de 26 % depuis le début des années 2000. C’est toutefois en Colombie-Britannique (38 %) puis en Alberta (31 %) que la proportion de femmes agricultrices était la plus élevée en 2016.

L’âge moyen des producteurs québécois est le plus faible au Canada à 52,9 ans. On constate cependant un rattrapage alors que l’écart d’âge moyen s’est rétréci de 2,6 à 2,1 années entre les producteurs du Québec et du Canada. Ce sont les producteurs de la Nouvelle-Écosse (56,5 ans) et de la Colombie-Britannique (56,3 ans) à qui revenait le titre de doyen du Canada.

Le nombre de producteurs québécois qui ont déclaré consacrer plus de 40 heures par semaine au travail sur la ferme est en recul de 13 % par rapport à 2011. Par contre, ceux ayant indiqué faire 29 heures et moins ont grimpé de plus de 12 %, alors que la tranche de 30 à 40 heures par semaine demeure pratiquement sur le neutre. Par comparaison, au Canada, on constate un recul généralisé à tous les niveaux : 40 heures (-13 %), 30 à 40 heures (-3 %), 20 à 29 heures (-3 %) et 20 heures et moins (-4 %). Reflétant bien cette différence de travail à la ferme, c’est au Québec que le taux de travail hors ferme était le plus faible au Canada en 2016.

Plus de données sur le rencement à venir.