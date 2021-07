Semaine se terminant le 2 juillet

Aperçu

L’état des cultures continue de prendre du mieux avec le retour de bonnes précipitations dans pratiquement l’ensemble des régions sondées.

« Les précipitations et la chaleur ont fait croître grandement les plants. Les champs où il y a eu la gelée débutent la 1ere et 2d trifoliés. » Ferme JFBolduc – Estrie

« La pluie de la fin de semaine et les 25mm supplémentaires du 30 juin aident énormément! » – Ferme Rigaux – Montérégie-Ouest

« Soya super beau! Beaucoup de branches! Si on a pas de gel tôt en septembre ni de grêle avant la récolte, on peut se souhaiter de bons rendements!! » – Les Entreprises 2000 Christian Dionne inc – Centre-du-Québec

« De très beaux champs à 5-6 trifoliés, et plusieurs autres qui ont dans le même champ des plants à 4 trifoliés et d’autres qui sont à 2 vraies feuilles première trifoliée! La récolte va être retardée et le rendement diminue, mais la qualité devrait quand même être là avec des belles conditions climatiques à la récolte! » – Ferme IBF – Montérégie-Est

S’il y a exception, se semble toujours surtout dans le secteur de la Montérégie-Est où on rapporte encore des cas où les accumulations d’eau auront été décevantes.

D’autres enjeux soulevés par les participants sont la forte présence de mauvaises herbes et des arrosages qui auront dû être recommencés, ainsi que la levée inégale et le manque de population dans certains cas.

« Du chemin le maïs est super beau, mais il faut faire attention, car quand on entre dedans on se rend compte que la population est moins bonne dans certaines parties du champ. Dure d’évaluer l’impact que ça aura sur les rendements. » – Ferme Beau-Porc – Montérégie-Est

« La pluie et la chaleur, combiné avec l’application d’azote ont fait exploser la croissance du maïs. Je les compare à mon ado de 14 ans tellement ils poussent vite! On remarque l’écart de croissance dans les champs où il y a eu du gel. » Ferme Barilo – Mauricie/Lanaudière

« Mauvaises herbes dans le maïs, on a dû repasser à certains endroits. » Ferme Julien Gélinas inc. – Mauricie-Lanaudière

Plus au nord et à l’est (Capital-Nationale/Chaudière-Appalaches et Mauricie/Lanaudière), les données recueillies du côté de l’état du sol indiquent aussi qu’on penche vers des conditions un peu trop humides, ce qui est d’ailleurs mentionné par quelques participants.

Mais dans l’ensemble, profitant de ces bien meilleures conditions, l’état des cultures de maïs et soya continue de prendre rapidement du mieux, dépassant toujours nettement la moyenne des observations à pareille date l’an dernier.

L’état des cultures autant pour le maïs que le soya apparaît spécialement bon dans les régions de Capital-Nationale/Chaudière-Appalaches, le Centre-du-Québec et l’Estrie, alors qu’il a encore du chemin à faire surtout dans la Montérégie-Centre/Sud.

Côté développement des cultures, la fermeture des rangs dans le maïs se poursuit au même rythme que l’an dernier, avec un retard plus notable dans la région de la Montérégie-Ouest et Montérégie-Centre/Sud.

Pour le soya, le stade trifolié tire pratiquement à sa fin, avec une progression de +38 à 43% du stade de la floraison atteint en moyenne cette semaine. Le développement du soya tire cependant toujours de l’arrière de 12% par rapport à l’an dernier.

Maïs

Soya

Conditions de croissance

États des cultures

