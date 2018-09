55 chandelles

Je n’en reviens pas comme le temps passe vite. Me semble que ça ne fait pas longtemps que j’ai traversé le 50 ans. Je me souviens que j’étais en rogne parce que j’avais reçu mes documents pour recevoir ma carte d’âge d’or. Mon assureur me disait que j’avais droit à des rabais. Hein, c’est quoi l’arnaque? Je suis moins dangereux au volant si je possède ma carte? Aujourd’hui 55 ans, je me trouve tout jeune alors que mon père me paraissait vieux quand il en avait 45. Je ne me vois pas partir à 55, alors j’imagine un peu plus ce que ça représentait pour lui de partir à 45. Tellement de projets non terminés ou à réaliser.

Aujourd’hui, deux dents, un œil et une vertèbre en moins, je ne me vois pas vieillir. Quand certains de mes confrères prennent leur retraite, ça me chavire un peu. « Cibole », mon tour approche! Je commence à peine à profiter de nos connaissances acquises au cours des derniers 37 ans. Wow! Attends un peu! « Tasse-toi mon oncle. »

En fait, j’aime penser que je n’arrêterai pas complètement. J’aime être dans l’action sur le terrain. Je pense que je me garderai toujours un petit carreau question de garder mes réflexes alertes. Je réalise quand même qu’il faut qu’on s’organise pour se libérer un peu plus. M’évader avec ma complice et passer plus de temps en famille. J’évolue dans ma vie personnelle et je sens l’urgence de performer professionnellement. Je reste curieux et je veux innover. Encore tellement de beaux défis à relever. J’espère réussir à transférer mon expérience et aider plus de jeunes à prendre le relais sur la ferme. Je pourrai aider et conseiller tant que je verrai les saisons. Parce que j’aurai toujours un œil sur la terre qui m’a vu grandir. Profession : agriculteur!