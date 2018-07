Très fier de notre méritas bandes riveraines qu’on à reçu de notre MRC . Encore plus fier de constater que St-Robert est la municipalité avec le plus grand nombre d’agriculteurs qui ont mérité une mention pour leur travail dans notre bassin versant de la rivière Pot-au-beurre.

Certain qu’il reste encore beaucoup de travail à faire. Mais au-delà des km à parcourir, le fait que de plus en plus d’agriculteurs se sentent concernés est gage de réussite à long terme. Rien de spectaculaire mais suffit de débuter selon nos préférences et notre réalité sur la ferme. On a maintenant un bon soutien au niveau de la coordination du bassin versant et on peut obtenir certaines aides financières de différents programmes.

On apprécie également que notre MRC souligne nos efforts au lieu de se contenter d’émettre des contraventions. Il serait facile de se dire : pourquoi on ferait ce travail de protection de notre qualité de l’eau alors qu’on a l’impression que certain ferme les yeux sur des déversements municipaux ou industriels beaucoup plus graves. Non, non…! Pas question de m’abaisser à leur niveau. Je change mon système de culture, j’améliore mes performances de gestion des particules de sols, je réduis mes travaux aux champs et je stabilise mes bordures de cours d’eau. On va leur montrer ce dont on est capable. S’il y a quelqu’un en harmonie avec son environnent, c’est bien nous les agriculteurs! Attache ta tuque! Ce n’est pas 2 -3 rangées de cultures de moins qui vont faire dépérir nos fermes.

On plante, on entretien, on améliore la biodiversité, le paysage et nos performances environnementales. Bientôt ce sera la norme de notre profession. Les agriculteurs pourront se vanter des résultats et servir d’exemple à l’ensemble de la société. Question de fierté. Profession agriculteur. Lets go!