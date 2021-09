Toute la gang dans le champ

Belle réussite, notre journée du bassin versant de la rivière Pot au Beurre. Au menu : plantes de couverture pour des sols en santé. C’était ma première journée sur le terrain avec d’autres agriculteurs depuis environ 18 mois. Ça fait spécial de pouvoir enfin se revoir de visous. Nos réflexes sont adaptés : pas de poignée de mains, mais plutôt du coude à coude, les distances, des sourires contagieux. On a pu apprécier ensemble le bon air pur en plein milieu d’un champ bien vert et en santé. Ça me semble plus concret qu’une rencontre zoom. Un sprint de trois heures sur deux fermes qui nous ont reçus. Le maïs semble moins affecté par la sècheresse là où l’intercallaire est bien présent. Le sol est couvert et protégé des forts rayons du soleil. Quelques courtes présentations d’agronomes ressources suivies des observations de nos hôtes agriculteurs. On discute du pourquoi et du comment on peut bonifier nos saisons de culture en intégrant des plantes de couverture dans notre système. Rien de mieux que de partager nos observations entre agriculteurs.

À voir les champs, je constate que la COVID n’a pas ralenti l’innovation. Les résultats sont concrets, le profil de sol nous parle et surtout ce sont des techniques qui nous assurent un meilleur futur. Une meilleure résilience face aux changements climatiques qui sont là. On ne pourra pas les éviter, faudra assurément s’y adapter. Je réalise que les journées sur le terrain me manquaient. Nous voilà enfin de retour dans le champ en groupe. Les deux pieds sur le terrain, le cellulaire éteint et notre cerveau bien allumé en mode enregistrement. Ça fait du bien! Prêt pour la prochaine… Profession agriculteur.