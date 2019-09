Wi-Fi : « Ça coupe tout le temps! »

Depuis l’introduction des routeurs multifonctions Wi-Fi au début des années 2000, les réseaux informatiques domestiques se sont déployés à une vitesse fulgurante et sont depuis devenus une fonction essentielle pour de nombreuses familles. Outre le partage de l’accès aux sites Web, de nombreux foyers utilisent des routeurs et des réseaux domestiques pour diffuser Netflix, YouTube et d’autres services vidéo. Certains ont même remplacé leurs téléphones fixes par un service de téléphonie Voix sur IP « VoIP ». Les routeurs sans fil sont également devenus des points de connexion essentiels pour les téléphones intelligents, qui tirent parti du Wi-Fi pour éviter de ronger leur allocation de plan de données Internet. Voire même pour y relayer leur signal cellulaire, lorsque non disponible.

Malgré leur popularité et leur longue histoire, les routeurs Wi-Fi restent un mystère pour la plupart des gens. Heureusement, une compétence approfondie de cette technologie n’est pas requise pour son utilisation, mais un minimum de connaissances pourrait vous éviter quelques frustrations ou peut-être des dépenses inutiles.

Fonctionnement des réseaux

Les réseaux sans fil Wi-Fi utilisent des ondes radio et ici, ces fréquences sont régies par Industrie Canada. Cet organisme n’attribue que deux minuscules parties du spectre radio canadien pour une utilisation dite « publique ». Celles-ci sont principalement utilisées par les réseaux Wi-Fi. Les appareils sans fil utilisant ces fréquences doivent donc non seulement partager cette étroite bande passante, mais également s’entendre sur la fréquence à utiliser pour se parler et surtout pour s’assurer de ne pas empiéter sur celle de ses voisins.

Plus concrètement, vous ne pouvez pas avoir à la maison plus d’un routeur Wi-Fi utilisant la même fréquence. Une fois sur deux, lors de mes visites de service chez des producteurs, pour un problème Wi-Fi, je relève à leur insu plus d’un « routeur ». Saviez-vous que certaines imprimantes Wi-Fi et télévisions intelligentes sont des appareils de type « routeur » Wi-Fi? La fonction « partage de connexion » d’un téléphone cellulaire que votre fiston a oublié de fermer, le motorisé de vos parents « snow birds » stationné à proximité le sont aussi, donc potentiellement nuisibles à une bonne réception Wi-Fi. Ces appareils s’attribuent arbitrairement une fréquence sans se préoccuper si elle est déjà utilisée par d’autres appareils « routeur ».

Si vous n’êtes pas satisfait des performances de votre réseau Wi-Fi, faites le tour des appareils Wi-Fi potentiellement nuisibles à votre domicile et ajustez leurs paramètres avant de vous précipiter chez votre détaillant de produits informatiques pour y acheter le dernier et le plus puissant routeur Wi-Fi. Vous vous éviterez ainsi un déplacement inutile et une possible dépense.

Par exemple, certaines imprimantes HP offrent la fonction Wi-Fi Direct. Cette option est fort utile si vous n’avez pas Wi-Fi à la maison, mais si activée en même temps que votre routeur Wi-Fi, elle brisera de façon intermittente votre connexion Internet. Consultez votre manuel d’instruction et désactivez Wi-Fi Direct! Vous pouvez également tenter de redémarrer votre appareil « routeur » Wi-Fi et espérer tomber sur une fréquence libre d’interférences. Pour les plus audacieux ou curieux, il existe pour votre téléphone cellulaire des applis permettant de visualiser les signaux Wi-Fi qui vous entourent.

Souvenez-vous que les fabricants de routeurs Wi-Fi ont la fâcheuse, mais lucrative habitude de pousser les gens à acheter leurs nouveaux produits en faisant miroiter des performances toujours plus impressionnantes. Sachez également que même si un routeur dernier cri propose des performances Wi-Fi supérieures, la vitesse maximale que vous atteindrez sera au mieux celle de votre connexion Internet et qu’il devra, au même titre que votre routeur actuel, partager cette même bande passante attribuée par Industrie Canada!