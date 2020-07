Avertissement à la cicadelle dans la luzerne

Le Réseau d’avertissement phytosanitaire (RAP) a fait circuler dernièrement un avertissement concernant la cicadelle de la pomme de terre qui sévirait dans certains champs de luzerne. En raison de la précarité des fourrages à la suite de sécheresse qui sévit dans la province, cet avertissement est d’autant plus à prendre au sérieux.

Selon le Réseau, ” des dépistages réalisés dans deux champs de luzerne en Estrie à Waterville et à Standstead le 25 juin ont révélé des populations de cicadelles de la pomme de terre supérieures aux seuils d’intervention (…) La cicadelle est aussi sous surveillance en Mauricie et en Montérégie-Est dans les champs où la présence du ravageur a été détectée et qui ont été touchés par le passé. ”

Le RAP indique également que la situation est variable dans l’État de New York où certains champs sont peu touchés et d’autres sont aux prises avec des populations dépassant les seuils, en date du 26 juin. Un nombre important de cicadelles piégés sur des plaquettes collantes a aussi été relevé dans le cadre de ce réseau, surtout au centre et au sud du Québec.

Les dépistages faits en Estrie n’ont pas rapporté de dommages visibles pour le moment.

Le Réseau invite les producteurs à dépister leurs prairies, en particulier dans leurs luzernières en implantation, avant l’apparition de symptômes, en raison des impacts sur le rendement et la qualité du fourrage. Le dépistage se fait avec un filet fauchoir.

Selon le niveau des populations de l’insecte, le stade et la hauteur de la luzerne, ” la meilleure stratégie pourrait être de devancer la coupe et de surveiller les populations par la suite”, recommande le RAP.

Les producteurs peuvent en savoir plus en consultant une fiche technique du RAP sur La cicadelle de la pomme de terre dans la luzerne.