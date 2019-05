Blé d’hiver : le billon à la rescousse

Martine Deschamps est conseillère en transfert de ferme et gestion du personnel. Elle écrit aussi la chronique Transfert...

Le résident de Saint-Germain-de-Grantham demeure tout de même conscient qu’après seulement deux années d’essais, il est encore trop tôt pour crier victoire. C’est pourquoi il a préparé un plan B au cas où son blé serait détruit. «Ce ne serait pas une grande perte, explique-t-il. Mon coût de semence est faible puisque je resème mon propre blé. Je planterais du maïs et le blé aurait alors servi d’engrais vert.»

Le producteur croit que le fait qu’il cultive son blé sur billons, comme d’ailleurs tous ses autres champs, a pu faire la différence. «Les billons donnent une chance au blé quand il se forme de la glace puisque celle-ci tend à s’accumuler dans l’entre-rang», dit-il, tout en précisant que le billon a la forme d’un trapèze, ce qui permet d’y semer quatre rangs espacés de six pouces avec un entre-rang de douze pouces.

La parcelle de 80 acres appartient à la Ferme Bograin. Martin Bourgeault, qui en est copropriétaire avec son père, se dit agréablement surpris de sa condition. «Il paraît que le blé se fait détruire une fois sur cinq, dit celui qui en est seulement à sa deuxième année de blé d’automne. Si celui-ci a passé au travers cette année, je me dis que peut-être on réussira cinq années sur cinq!»

Il y a des hivers dont le blé ne peut pas sortir indemne. Après quelques hivers plutôt favorables, celui qui vient de s’achever a fait la vie dure au blé (et aux prairies d’ailleurs). C’est le cas, entre autres, dans le Centre-du Québec. D’où notre surprise, début mai, d’apercevoir à Saint-Germain-de-Grantham, près de Drummondville, ce champ qui formait une tache verte éclatante dans un environnement uniformément brun beige.

