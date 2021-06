Est-ce que votre soya voit jaune?

Diverses causes peuvent expliquer un jaunissement des feuilles de soya à ce moment de la croissance. Le Réseau d'avertissement phytosanitaire a fait un inventaire des causes possibles, en passant des carences minérales aux effets des applications d'herbicides en champ. Il est à noter que les conditions météo ait pu exacerber certains types de décoloration. La sécheresse vécue dans plusieurs régions pourrait en effet expliquer en partie l'aspect du soya.

PUBLICITÉ

Comme une image vaut mille mots, l'agronome Brigitte Duval a réuni les types de jaunissement potentiellement visibles dans le soya. Les deux premières images représentent une carence en potassium et la seconde une carence en manganèse. Un manque d'azote peut aussi être visible sur les feuilles du bas, mais cette carence est sans conséquence sur le rendement. Dans le cas du potassium, elle est plus visible dans les sols légers organiques. La sécheresse figure parmi les causes possibles. Visuellement, la carence sera observée d'abord sur les feuilles les plus vieilles et en bordures des folioles, en commençant par le bout. Les plants affectés ne se trouvent pas de manière uniforme dans le champ. On peut aussi les reconnaître par la différence dans la hauteur et la couleur des plants voisins. Une carence en K chez le soya peut se corriger entre autres par une application de 0-0-60 à la volée, avant une pluie.

La figure B représente une carence en manganèse (Mn). Elle apparaît le plus souvent dans un sol ayant un pH élevé et/ou une faible teneur en Mn disponible. On la distingue par les feuilles jaunies et des nervures demeurant vertes, d’abord sur les jeunes feuilles d’une plante. Pour prévenir la carence en Mn, il faut éviter de surchauler les sols dont la teneur en Mn disponible est faible, ainsi que les sols très riches en matière organique. L’application de Mn au sol n’est généralement pas recommandée, mais dans certains cas, on peut obtenir une réponse intéressante en faisant une application de Mn sous forme foliaire.

Les images C et D représentent les effets causés par les herbicides. Un jaunissement (image C) après application sera plus prononcé dans les zones où la dose d’herbicide était plus élevée (ex. : bout de champ, zones de chevauchement). Des conditions climatiques défavorables à la croissance du soya peuvent contribuer à cet effet. Généralement, le soya devrait retrouver sa couleur normale environ une semaine après l’application de l’herbicide, avec de bonnes conditions météo.

PUBLICITÉ

Dans d’autres cas, le jaunissement du soya, tel qu'illustré dans l'image D, peut être dû à une mauvaise application d’herbicide : dérive, résidu dans le sol (carryover), dose trop élevée, application effectuée lors de conditions météorologiques extrêmes, etc.