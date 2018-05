Évaluation du peuplement dans les luzernières

*Plusieurs régions ont déjà avancé les semis et certaines ont même pratiquement terminé au moment d’écrire ces lignes. Depuis déjà plusieurs jours/semaines, je suis appelé à marcher des prairies et des luzernières. Dans certaines régions, l’hiver à été beaucoup plus difficile au niveau de la survie à l’hiver. Voici quelques infos que je traine toujours dans ma poche de derrière lorsque je visite des producteurs qui veulent faire évaluer leurs prairies.

Année du semis

pauvre = moins de 10 plants/pi2

moyenne = entre 10 et 15 plants/pi2

excellente = + de 15 plants/pi2

Champs d’un an

pauvre = moins de 8 plants/pi2

moyenne = entre 8 et 10 plants/pi2

excellente = + de 10 plants/pi2

Champs de 2 ans

pauvre = moins de 6 plants/pi2

moyenne = entre 6 et 8 plants/pi2

excellente = + de 8 plants/pi2

Champs de 3 ans

pauvre = moins de 4 plants/pi2

moyenne = entre 4 et 5 plants/pi2

excellente = + de 5 plants/pi2

Si vous envisagez faire un sursemis, voici les espèces qui sont souvent recommandées:

– Trèfle rouge ou mélange B. 10 kg/ha en pur et 5-7 Kg/ha en association

– Trèfle annuel. 15 Kg/ha en pur et 5-7 Kg/ha en association

– Trèfle blanc 4 Kg/ha en pur et 2 Kg/ha en association

– Luzerne de moins d’un an …. 12 Kg/ha en pur et 5-7 Kg/ha en association

– Ray-grass annuel ou vivace 14 Kg/ha en pur et 5 Kg/ha en association

– Dactyle 10 Kg/ha en pur et 3 Kg/ha en association

– Fétuque/Festulolium 10-12 Kg/ha en pur et 3-4 Kg/ha en association

Pour le sursemis, vous pouvez utiliser les semoir à semis direct, les semoirs à céréales de type conventionnel (appliquer avec les tubes juste derrière le disque du sillon) ou encore, en semis à la volée à l’aide de semoir de type APV ou Delimbe.

*Texte réalisé en collaboration avec le Conseil québécois des plantes fourragères. Les propos exprimés dans le texte relèvent toutefois de l’auteur et n’engagent pas le CQPF.