Les nouveautés technologiques bouillonnent dans le secteur agricole, entre autres, en agriculture de précision. Le site Precision Ag a décidé de présenter 14 sociétés dont les technologies seront a surveiller en 2018, soit en raison de la présentation de produits ou d’une association prometteuse. Dans le lot, une société du Canada.

1. Abundant Robotics – Hayward, Californie

La société préparerait un prototype de son robot de cueillette de pommes sous vide pour la vente commerciale. Une machine servant à la récolte commerciale devrait être disponible en 2018.

2. Arable — Princeton, New Jersey

La société utilise des mesures réelles captées sur le terrain pour construire des modèles météorologiques. Son système de prévision météo hyper-local synthétise diverses informations à partir des observations au sol collectées à partir d’un repère, des prévisions météorologiques accessibles au public et de l’intelligence artificielle qui fait des prédictions pour un point précis sur une carte. Arable est un capteur de terrain qui recueille plus de 40 données, dont l’analyse météorologique, la prévision de maladie, d’insectes, du gel et alerte, prévisions de récolte, etc.



3. Blue River Technology — Sunnyvale, Californie

Achetée par John Deere l’an dernier, la technologie Blue River présenté a été présentée à Agritechnica 2017. Parmi ses innovations, une technologie d’application de pesticides à taux variable ciblée; un robot d’amincissement de la laitue; analyse de traitement d’images de drones; système de collecte et de reconnaissance d’images par apprentissage automatique.

4. Bosch Agriculture — Stuttgart, Allemagne

La société a présenté un système Smart Spray à Agritechnica 2017. Elle a aussi mis en marché un système d’irrigation intelligent dans les oliveraies espagnoles.

5. Descartes Labs — Los Alamos, Nouveau-Mexique

En 2016, la société a utilisé sa technologie de traitement d’images pour projeter les rendements finaux de maïs aux États-Unis avec une précision de 1%, ce qui dépasse la précision de l’estimation de l’USDA.

6. Farmer’s Business Network (FBN) — San Carlos, Californie

L’entreprise a réussi a récolter 110M$US pour assurer sa croissance. Elle vend entre autre FBN Direct, qui produit des rapports sur la transparence du marquage des semences; fait de l’analyse agrégée en plus d’avoir une plateforme de commercialisation des cultures pour les producteurs.

7. Microsoft — Redmond, Washington

La division portant sur l’agriculture intelligente de l’entreprise travaille sur la transmission et la collecte de données dans les zones rurales en utilisant les anciennes fréquences de «télévision» UHF / VHF. Elle développe un programme de pilote automatique de drone afin de maximiser son utilisation, avec un temps de vol augmenté de 25%.

8. Precision Planting — Tremont, Illinois

Acquis par AGCO en 2017, l’entreprise a annoncé le lancement de trois nouveaux produits lors de sa conférence d’hiver de 2018: le moniteur 20/20, le système automatisé de contrôle des appuis de SeederForce et le sélecteur de semences multi-hybrides mSet.

9. Semios — Vancouver, Canada

Selon Precision Ag. Semios a créé une méthode révolutionnaire et respectueuse de l’environnement pour contrôler les populations de ravageurs en une fraction de temps en utilisant des modules RF et des passerelles SNAP.

10. Sentera — Minneapolis, Minnesota

Le fabricant de drones a lancé le drone Sentera Phoenix Pro qui bénéficie d’un temps de vol impressionnant de 59 minutes et de la possibilité de couvrir 750 acres pour un seul vol.

11. Spensa Technologies — West Lafayette, Indiana

L’entreprise qui a le support de l’Université Perdue a lancé un programme de gestion ‘intelligente” des insectes, des mauvaises herbes et des maladies grâce à un programme exclusif de lutte antiparasitaire en ligne. Elle a de plus conçu des dispositifs électroniques de piégeage des insectes et l’application Scouting OpenScout.

12. Smart Ag — Ames

Selon l’entreprise, qui développe depuis deux ans AutoCart, en plus d’un kit d’automatisation de tracteur, ce système plug-and-play automatise les tracteurs à chariot à grain existants en plus d’être compatible avec n’importe quelle marque. Smart Ag a récemment terminé un test bêta complet d’AutoCart sur les fermes du Midwest au cours de la récolte de maïs et de soya.

13. TerrAvion — San Leandro, Californie

Le service principal de TerrAvion est appelé OverView, qui fournit des images sur abonnement, disponible dès le lendemain et tout au long de la saison de croissance.

14. xarvio (Bayer Digital Farming) — Monheim, Allemagne

L’application de reconnaissance xarvio pour téléphone intelligent et le programme Field Manager FMIS présenté a Agritechnica serait disponible dès cette année en Amérique du Nord.