Une récolte record de soya prévue aux États-Unis

Le plus récent rapport sur l’offre et la demande de céréales aux États-Unis et ailleurs dans le monde a été dévoilé mardi. Le document comportait quelques surprises de taille, dont un relèvement des prévisions des récoltes de soya et de maïs anticipées pour cette saison. Les stocks de soya et de maïs ont également été revus à la hausse pour un deuxième mois consécutifs. Les mises à jour livrées par le département de l’Agriculture ont été plutôt mal reçues par les marchés, alors que la saison des récoltes bat son plein aux États-Unis.

La production de maïs est prévue atteindre 15,019 milliards de boisseaux avec un rendement moyen de 176,5 boisseaux par acre. Les stocks de fin de saison ont été évalués à 1,5 milliards de boisseaux, soit au-dessus des projections de septembre dernier.

Le soya devrait atteindre une production record de 4,448 milliards de boisseaux grâce à un rendement moyen de 51,5 boisseaux à l’acre, tout près du record de rendement de 51,9 boisseaux à l'acre enregistré en 2016. Les réserves de fin de saison se situent à 320 millions de boisseaux. Ces chiffres sont supérieurs à ceux du mois dernier et dépassent largement les prévisions du marché.

Les stocks pour le blé ont, pour leur part, été revus à la baisse à 580 millions de boisseaux. Une production moindre que prévu et des importations en hausse ont annulé une diminution anticipée pour l’alimentation animale.