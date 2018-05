L’importance du lit de semence

Avec le beau temps qui est enfin arrivé, voici quelques conseils afin de bien réussir votre semis de plantes fourragère, plus précisément, sur le lit de semence.Les conditions du lit de semence sont critiques afin d’assurer une bonne germination et un développement adéquat des plantes fourragères.

Deux conditions essentielles pour un bon établissement est un lit de semence ferme et propre (relativement libre de résidus) et une surface lisse (sans grosse motte) et uniforme. Compacter en passant un rouleau avant et après le semis pour assurer un bon contact avec la graine est extrêmement important afin que la germination soit optimale et que la croissance des plantules soit vigoureuse. Un lit de semence ferme réduit la possibilité de semer trop profond et maintient l’humidité plus près de la surface du sol.

Une bonne façon de mesurer la fermeté du lit de semence est une empreinte de semelle de botte de ¼ de pouces qui ne doit pas s’enfoncer plus.

Comment préparer le lit de semence

Le lit de semence sur un retour de maïs ou de céréales peut se faire en travaillant le sol uniquement avec des disques ou avec une herse. Cela nécessite moins de temps que le labour mais on ne peut pas se débarrasser de graines de mauvaises herbes, de plants malades ou de résidus de pesticides avec ce genre de travail minimum. Revoyez soigneusement le programme d’herbicides sur la culture précédant le nouveau semis de luzerne afin d’éliminer le risque nocif de résidus pour les semences. Le semis direct peut être aussi fait mais il nécessite quand même plusieurs précautions comme un tasse résidu et une pulvérisation de glyphosate au moins 21 jours avant le semis.

Le succès du semis des plantes fourragères passe avec un bon contact sol \ semence et un peu de pluie, même si vous ne voulez plus en recevoir…!