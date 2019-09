Marché des grains : Les prix remontent

Les principaux grains ont terminé en hausse au terme de la semaine, une première depuis le milieu de l’été, selon Reuters. Le soya a atteint son niveau le plus élevé en six semaines et le maïs, ainsi que le blé ont mis fin à la glissade qui les affectaient depuis le début du mois de septembre.

Ces gains sont liés au ton plus positif et aux gestes concrets qui ont accompagné des déclarations de la part des administrations américaines et chinoises. La Chine a indiqué qu’elle exempterait le porc et le soya américain des nouveaux tarifs entrés en vigueur dernièrement. Le pays a également conclu un achat de soya de 204 000 tonnes durant la semaine. Washington a pour sa part indiqué qu’il retardait en octobre la mise en place de nouveaux tarifs. Ces nouvelles ont été bien accueillies puisque de nouvelles discussions doivent avoir lieu en octobre pour tenter de trouver une issue au conflit commercial qui mine les relations des deux pays depuis mai 2018.

PUBLICITÉ

Une reprise des prix était déjà en cours grâce au dernier rapport du département américain de l’Agriculture (USDA). Ce dernier a révisé à la baisse ses estimations de rendement et la production totale pour le soya et le maïs pour la saison 2019-2020, par rapport à ses projections du mois d’août. Depuis juillet, les chiffres du USDA sont contestés en raison des difficultés éprouvés par les producteurs de grandes cultures depuis le printemps. Les dernières données du gouvernement demeurent toutefois supérieures aux prévisions faites par le marché, ce qui a atténué la reprise des prix.

Après les pluies de la dernière semaine, le beau temps devrait être de retour sur les champs dans les prochains jours. Les spéculations demeurent toujours cependant quant à la justesse des prévisions du USDA. Les premières récoltes devraient permettre de répondre à la question. Le marché aura également à l’œil un possible coup gel qui réduirait encore davantage la production prévue de céréales.

PUBLICITÉ

Le boisseau de soya pour novembre a gagné 4,8% cette semaine pour terminer à 8,9875$ US, son gain le plus important sur une base hebdomadaire en trois mois et demi.

Le boisseau de maïs pour novembre a fini en hausse de 3,7% à 3,6875$ US.

Le boisseau de blé a grimpé de 4,3% sur une base hebdomadaire à 4,8275 $US.