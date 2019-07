Nouveau phosphore protégé chez William Houde

La franchise québécoise William Houde de Timac Agro Canada, elle-même propriété du Groupe Roullier, a présenté son futur produit-phare, le Top-Phos, un « superphosphate organique complexe », le vendredi 19 juillet à l’Abbaye d’Oka, le berceau de la formation agricole au Québec.

Pour l’occasion, le directeur-général de Timac Aggro Canada, Simon Jolette-Riopel, le directeur général de William Houde, Abderrezk Khedim, et le chercheur José-Maria Garcia Mina, professeur à l’Université de Navarre en Espagne et membre du comité scientifique de Timac Agro International étaient présents devant un groupe d’agriculteurs et de représentants de William Houde.

C’est l’équipe de José-Maria Garcia Mina qui a développé le Top-Phos suite à une problématique survenue au Brésil. Les grands producteurs de soya avaient remarqué que le phosphore appliqué dans leurs champs au sol acide ne donnait pas n’était pas absorbé par les plantes. Le chercheur a donc travaillé à développer un phosphore qui pourrait être absorbé dans un sol acide.

Le Top-Phos est une nouvelle forme brevetée de phosphate monocalcique, un « superphosphate organique complexe ». Le Top-Phos est un produit contenant du phosphate monocalcique formant un complexe avec un agent organique grâce à un pont calcium.

Il offre les avantages d’offrir un phosphate : protégé contre la fixation et la rétrogradation dans tous les types de sols; et soluble dans l’eau, disponible immédiatement pour les plantes et sur une longue période.

Le Top-Phos est commercialisé depuis plusieurs années au Brésil et en Europe. Il est particulièrement populaire au Brésil. Des essais aux champs ont lieu cet été au Québec et dans l’Est ontarien. Timac Agro compte le commercialiser au Canada dès l’an prochain.

Timac Agro et William Houde ont profité de l’événement pour présenter d’autres produits phares : Excelis Maxx, un produit qui diminue les pertes d’azote pour les trois formes d’azote, ainsi que Fertiactyl et Fertileader, une gamme de démarreur et de fertilisants.