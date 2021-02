Prograin lance une plateforme de fixation des prix en ligne

Le producteur et commerçant de semences de soya Prograin lance une plateforme de fixation des prix, appelée FIXX, qui permettra à ses clients de transiger en temps réel à Chicago. L’annonce tombe pile pour un marché en effervescence depuis les derniers mois, mais la conception de ce site transactionnel murit depuis plus de deux ans et demi, confie le vice-président Alexandre Beaudoin. « On a eu l’idée en visitant un partenaire européen. (…) On voulait offrir un outil d’offres qui aiderait les producteurs et leurs objectifs. » Cette plateforme serait la seule du genre en Amérique du Nord, selon Prograin.

FIXX, qui s’adresse aux clients de Prograin. Tout le grain racheté par l’entreprise pourra être vendu par le biais de la plateforme: le conventionnel dédié à l’exportation et la production de semence en conventionnel et OGM.

La plateforme sera lancée en direct dans la soirée du 11 mars sur le site Facebook de l’entreprise.

La plateforme permettra aux producteurs de vendre leurs grains en fixant les quantités selon des objectifs de prix. La vente en temps réel est possible, ainsi qu’une gamme de fonctionnalités de base. L’objectif est de permettre aux producteurs de vendre selon leurs objectifs sans devoir surveiller sans cesse les marchés, alors qu’ils sont occupés et loin de leur ordinateur. Prograin s’est basé sur les remarques faites par des producteurs en « focus group ». « FIXX est un outil, une sorte de Crokpot où on laisse les choses reposer pendant le temps qu’on veut avec une alarme pour nous dire quand c’est prêt », illustre le responsable de Prograin. « Ça permet de libérer les producteurs qui fixent eux-mêmes leurs paramètres de vente. »

Le site FIXX est disponible sur PC ou tablette. Une application pour téléphone mobile est dans les plans de Prograin. Elle devrait sortir en compagnie d’une « panoplie d’autres applications » offertes par Prograin, selon M. Beaudoin qui mise sur la rapidité pour se démarquer par rapport à la compétition dans les semences OGM. « On a l’avantage de l’effet temps. On veut aller vite. On va s’adapter à la clientèle et rester évolutif ». Alexandre Beaudoin s’attend à ce que les producteurs déjà habitués à transiger par ce type de site soient les premiers à rejoindre la plateforme. Il tient toutefois à préciser que leur équipe demeure présente pour répondre au téléphone.

Prograin vise à recruter 50% de ses clients pour la saison 2020-2021, ce qui pourrait représenter environ 75% du volume de grains, estime l’entreprise. La plateforme sera gratuite durant la première année, avec un ajustement par la suite selon le volume de ventes. Si tout va comme prévu, Prograin espère que 75% de ses clients seront branchés dès la 2e année d’implantation de FIXX.