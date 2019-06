Retard, sécheresse et humidité dans ce début de saison au pays

Maintenant à la mi-juin, il est déjà possible de dire que ce début de saison fera histoire avec toute sortes de ratés, que ce soit ici au Québec ou encore dans les Prairies. Les semis ont réussi à progresser dans l’Est, grâce à un coup de pouce de Mère Nature qui a enfin décidé de collaborer, mais l’état des cultures procure déjà quelques soucis.

Grainwiz qui réalise depuis plusieurs années une Tourné des cultures au Québec publie également cette année un état des cultures, grâce à la contribution de plusieurs producteurs et groupes. En date du 10 juin, le groupe estimait que les semis de maïs étaient complétés à 90% et ceux de soya à presque 70%, grâce à des bonds respectifs de 23% et 35% en une semaine. Des cultures semées, 34% du maïs avait émergé alors que ce chiffre était de 10% pour le soya. Et 4% du soya se situait en stade végétatif alors que le pourcentage était quasi inexistant pour le soya. C’est en Montérégie où les cultures affichent la plus forte croissance pour le maïs bien que les progrès dans les semis trainent de l’arrière. Pour le soya, les semis sont le plus avancés dans le Centre-du-Québec.

Là où la situation se complique se situe au niveau de la qualité des cultures. Grainwiz estime à que 76% du maïs peut être qualifié de “correcte”, contre seulement 44% du soya. La qualité est jugée mauvaise pour 24% des cultures de maïs, un nombre qui monte à 42% pour le soya.

L’état des cultures de la Financière agricole confirme le retard des cultures. Mai a été le huitième mois consécutif avec des températures plus froides que la normale pour la province. De nombreux problèmes résultent du printemps froid et pluvieux, tel que la levée inégale et une présence marquée des mauvaises herbes. Plusieurs producteurs ont d’ailleurs choisi de changer d’hybrides ou de passer au soya. Les inondations causent aussi toujours des maux de tête, surtout dans le Centre-du-Québec et en Mauricie, en raison du niveau d’eau historiquement élevé des Grands Lacs. Une partie des 14228 hectares inondés cette année le sont toujours. La Financière estimait pour sa part que 98% des semis de maïs étaient terminés et 85% pour le soya. Dans ce dernier cas, la Montérégie-Secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu affichait le plus grand retard avec 70% des champs complétés. Les progrès étaient aussi évidents pour l’ensemble des petites céréales dans l’ensemble des régions. L’évolution des conditions de croissance et des récoltes du foin et des pâturages est par contre difficile: dans la quasi totalité des régions, les conditions sont prévues inférieures à la moyenne. La 1re coupe a débuté bien qu’elle soit en retard en général mais la Financière.

En Ontario

En moyenne, 85% des semis de maïs étaient complétés contre 53% la semaine dernière. Les semis de soya sont pour leur part terminés à 61% grâce à un bond de 37%. La province a souffert également du temps humide, constate Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC). Tout comme certaines régions du Québec, c’est en Ontario qu’on retrouve les zones les plus affectées par les pluies abondantes du printemps, comme le montre la carte sur le centile des précipitations. En date du 4 juin, ” l’humidité est encore excessive, et les températures restent froides, ce qui entraîne un piètre accès aux champs, des retards quant à l’ensemencement et une lenteur de la croissance des cultures”. AAC estime même que ” les retards dans l’ensemencement réduiront le rendement de maïs de 10 à 15 % et le rendement de soya de 5 % si le reste de la saison est favorable”.

