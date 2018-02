En raison de la popularité grandissante des cultures biologiques, trouver de la semence certifiée peut être plus difficile que prévu. Dans le but de faciliter la tâche aux producteurs à la recherche de semences bio, Le Bulletin, avec l’aide d’entreprises bien établies dans le secteur des semences, a dressé une liste de plusieurs variétés de céréales, soya, d’engrais vert et de plantes fourragères disponibles.

Cette liste est non exhaustive, elle se veut un point de départ pour vos recherches. Si vous êtes un semencier certifié et que votre nom n’apparaît pas sur notre liste, faites-nous parvenir vos coordonnées, nous les rajouterons à cette page.

PUBLICITÉ

Cliquez sur le tableau pour l’agrandir, accéder aux hyperliens et l’imprimer.